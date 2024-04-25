美股漲輸台股「VOO報酬低0050一大截」 他憂沒投資價值

台股昨天開高走高，集中市場終場大漲532.46點，收在20131.74點，以4天時間成功收復2萬點大關。PTT網友認為，美股已經輸給台股，連AI概念股也是台股漲更多，近幾波美股大跌，台股跌幅相對較小。其他人直言「內資錢真的多，小兒爽爽出」。

一名網友在PTT發文表示「美股已經輸給台股了」，他指出，近五年累積報酬Voo 已經輸給0050一大截，美股七雄疲軟不振，連AI概念股也是台股漲更多，台股每個族群都上漲，由台積電領軍，整條產業鏈持續暴漲，連重電、水資源、營建等傳產股也是漲聲頻頻響起。

該網友表示，近幾波美股大跌，台股幸運「躲崩」，即使有跌，跌幅也相對小很多，甚至又重新站回兩萬大關，他問「美股還有投資的價值嗎？」

其他人則留言「台股世界強你以為說爽的嗎」、「美股留給外資自己玩吧」、「內資內資得第一」、「內資錢真的多，小兒爽爽出」、「台灣大媽比美國大媽有錢太多了」、「美股留給華西街自己玩吧」、「美股留給法人高，台股歐印再歐印」、「最鬼的是，因台幣對美元貶值，外資並沒有買很多」、「資金都流進股市了，錢沒地方去啊，房價再繼續漲就會讓更多資金進股市」。

但也有人說「世界前十大市值的公司有八家是美國的，台積電排第十，你還在幻想什麼」、「人家升息五趴」、「台股、美股兩邊都有買，美股是比較不用動腦」、「台股基本只靠台積電一檔」、「台股應該跟費半比吧，台股光台積電就佔1/3，跟voo的成份股是有很大差異的」。