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六檔單月定期定額億元基金 統一投信囊括半數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六檔單月定期定額扣款金額達億元的基金(資料來源：投信投顧公會)
六檔單月定期定額扣款金額達億元的基金(資料來源：投信投顧公會)

加權指數3月衝上兩萬點，台股短線漲幅大，使長線投資人更加傾向用定期定額布局，帶動3月全市場定期定額扣款金額增加4.46億至45.76億，創下2022年6月以來新高，其中台股基金定期定額扣款增額高達3.08億。定期定額十大台股基金的3月扣款金額也都是上升，統一投信具備定期定額最佳口碑，旗下有4檔基金名列前十大熱門定期定額台股基金，為入榜檔數最多的基金公司。

根據投信投顧公會3月底數據，單月定期定額扣款達到億元等級的基金僅有6檔。且清一色為台股基金。其中，統一投信坐擁半數，包括統一奔騰、統一黑馬及統一大滿貫基金，3月定期定額扣款金額分別達到1.7億、1.4億及1億。而統一全天候基金3月定期定額扣款金額暴增23.43%至9346萬，離億元僅一步之遙，也是十大熱門台股基金中成長最快的一檔。

統一投信表示，中東地緣政治衝突升溫，使台股跟隨全球股市走跌，盤勢劇烈震盪，短線可能將呈現高檔整理。但今年台灣各產業進入復甦、美國經濟保持穩健，使台股企業獲利預估恢復成長。台灣科技業在AI產業鏈中扮演不可或缺的角色，AI應用陸續落地，也為台股相關供應鏈增添上升動能。故台股短線整理後，中長線仍有機會震盪走高，建議投資人善用定期定額持續參與股市，累積長期投資資本。

台股 定期定額 投信

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