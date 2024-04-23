日男靠「股東優待」爽玩7年！PTT炸鍋要台企引進⋯苦求：至少發股利

日本上市公司除發放股東會紀念品外，還有設置股東優待制度，透過發放實物、優待券等方式回饋股東。據日媒報導，有一家三口便透過股東優待制度，過上了7年免費吃喝玩樂的生活。PTT網友呼籲台灣企業引進股東優惠制度，也有人直言「發現金股利就好」。

日媒報導，41歲的上野廣治是一家室內設計公司的老闆，約15年前開始買股票，並在7年前發現可以善加利用股東優待制度，他說，「當時聽說買日本東方樂園公司（Oriental Land）的股票，就可以獲得東京迪士尼樂園的一日通行券」，上野一家從而開啟了這樣的生活，如今上野廣治更擁有約710種股東優待權益，且橫跨各行各業。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，國內只有部分公司會發放股東會紀念品，但卻經常被戲稱是「公園套組」，他也希望國內企業引進股東優待制度，效法日本。

其他人則羨慕留言「哇靠這樣根本不用工作」、「這也是一種存股吧」、「日本可以這樣玩是因為買越多，紀念品越多」、「迪士尼一日卷也太棒了」、「日本100股為1單位，能買700家成本也不低」。

有網友「紀念品只是順便，高殖利率才是主菜」、「台灣是綁定在商品卡上，只是很摳，最低35元」、「領紀念品麻煩又不見得剛好需要，麻煩發現金股利就好」、「在台灣除了公園套組外只能當商品卡超人」、「記得鴻海也用過一次類似的方式」、「台灣都發一些垃圾」、「台灣是公園組合系列」、「台灣就算每家都發35，買一千家股票才多少」、「要先有本金買這麼多家股票」。