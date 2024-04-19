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台股大逃殺夜盤怕爆成真 另一派網友卻大喊：追空一定大賺

聯合新聞網／ 綜合報導
受到台積電下跌近6%影響，台北股市重挫逾600點。記者林澔一/攝影
受到台積電下跌近6%影響，台北股市重挫逾600點。記者林澔一/攝影

台股19日開盤指數為19,992.06點，下跌309.14點。台積電（2330）開盤價為769元，下跌35元，至截稿為止，已來到750點，下跌54點。有網友一早在PTT分享昨日深夜的台股夜盤表現，因為大跌355點，讓原PO急問：「夜盤這種成交量，是不是要天崩開局了？」。

台指期夜盤交易，也稱為台指期盤後交易，是交易所為了滿足投資者24小時交易的需求而設立的交易時間。原PO一早在PTT以「盤中閒聊」為題，貼出台股、台指及盤後指數，並表示由於盤後大跌355點，讓原PO詢問：「夜盤這種成交量，是不是要天崩開局了？」。

只見網友從上午8點半開始怕爆的留言，在9點開盤後轉為一片哀號聲，不少網友哭喊：「大崩盤救命」、「平常幾萬，今天幾十萬」、「大家快逃啊」、「台積電一路開綠燈」、「看來-5%的台積電要跌好跌滿，還只是剛開始」，紛紛對像坐雲霄飛車直直往下的台股發出尖叫聲。

不少網友抱著最後一絲希望表示，「今天不會是開低走高吧？」，還有人問起台股最慘時一天內跌多少的歷史話題。但也有網友秉持著別人恐懼我就貪婪的理念，認為：「現在追空一定大賺！」、「買台積電的機會來了」、「有政府不怕」。

根據目前盤中指數，台股早盤續崩已逾千點，下跌1009.32點，而台積電股價重挫近7%、鴻海股價下跌5.41%、聯發科股價下跌77元或7.33%，直直從千金股一瀉而下。

台積電 台股

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