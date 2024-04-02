癌末重病贈與妻子100張台積電！ 律師喊「千萬毋湯」：不能節稅還賠錢

王先生對於投資很有研究，平時都有看盤購買股票習慣，長久下來婚後他也不知不覺累積了100張的鴻海股票、100張的台積電股票。

因為王先生的家族向來有癌症的基因，王先生定期會去做健康檢查，在2023年3月發現自己得了肺癌後，就立刻先行贈與太太100張鴻海的股票。而後王先生持續到大醫院追蹤肺癌一年的時間，也都如同一般人正常生活，本來以為病況穩定，但沒想到2024年年初確診引發諸多併發症，癌細胞也已悄悄擴散，醫生當時宣告他的肺癌已進入第四期，生命恐怕只剩下三個月左右的時間...太太將鴻海股票以130元賣出，而王先生知道自己即將不久於人世，為了想省遺產稅，想把自己所持有的100張台積電股票也都全數移轉給太太，並詢問律師。

律師竟告訴他，千萬毋湯！

雖然夫妻贈與的財產，免課徵贈與稅。但依遺產及贈與稅法第15條第1項規定：「被繼承人死亡前二年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：

(一) 被繼承人之配偶 (二) 被繼承人依民法第1138條及第1140條規定之各順序繼承人 (三) 前款各順序繼承人之配偶。」

因此死亡前2年內送給配偶的鴻海股票，會被視為被繼承人王先生的遺產，會併入其遺產總額課稅，倘未申報被查到者，除需補稅外，還會被罰款！

二、已經賣掉鴻海股票也會被納入遺產課稅嗎？怎麼計算？

一年前贈與的100張鴻海股票，即使王太太早在鴻海股價130元時賣掉了全部，現在根本沒有這100張股票了，如果王先生過世的時間在贈與股票後的兩年內，仍然要計入遺產總額課徵遺產稅。

特別要注意，依台財稅第831602988號函釋規定，被繼承人2年內贈與之財產，依遺產及贈與稅法第15條規定，應併入其遺產總額課徵遺產稅者，其價值之計算，參照同法第10條規定，應以被繼承人「死亡時之時價」為準。也就是說如果贈與之股票被課徵遺產稅，是按照去世當日收盤價來計算遺產價值，不是贈與時的價值，也不是出售時的價值。

王先生過時前兩年內贈與太太100張鴻海股票是100元/股（價值1000萬元），王太太出售全部鴻海股票時是130元/股（價值1300萬元），但假設王爸爸過世當天鴻海的股票收盤價為150元，則會以當天的股價150元列入遺產價值，不是100元或130元，換句話說這100張鴻海股票的價值將會以150元*100張*1000=15,000,000列入遺產計算。

所以王先生贈與王太太的鴻海股票反而沒有節省到稅金，因為不了解稅法，反而「賠」了錢！

三、台積電股票留在自己名下可節稅？

王先生全部財產：100張鴻海股票、100張台積電股票，都是婚後購得，王太太婚後財產為0，如果王先生過世時鴻海股價150元/股，台積電股價為750元/股來計算，安排財產方式不同，影響未來遺產稅的計算：

1.王先生在過世前2年內贈與太太100張鴻海股票：

A.王先生名下有台積電股票100張（7500萬元），加上2年內贈與太太股票在王先生過世時的時價（1500萬元），遺產總額為9000萬元。 B.另外，王太太主張夫妻剩餘財產分配請求權，計算是以王先生過世時夫妻兩人的婚後剩餘財產價值，差額的一半，也就是王先生為台積電股票100張（7500萬元），王太太名下財產為王先生贈與，所以不列入夫妻剩餘財產計算，兩人剩餘財產差額為3750萬元（7500/2）。 C.計算課稅遺產淨額=遺產總額-免稅額-扣除額 （我們假設王先生免稅額與其他扣除額為2000萬元。） 可知王先生課稅遺產淨額為： 9000萬元-3750萬元-2000萬元=3250萬元 課遺產稅325萬元

2.王先生在過世前2年內贈與太太100張鴻海股票、100張台積電股票：

A.王先生名下財產是0元，加上2年內贈與太太股票在王先生過世時的時價，鴻海股票100張（1500萬元）台積電股票100張（7500萬元），遺產總額為9000萬元。 B.另外，王太太主張夫妻剩餘財產分配請求權，計算是以王先生過世時夫妻兩人的婚後剩餘財產價值，差額的一半，由於王先生名下財產是0元，因此，王太太不能向王先生主張夫妻剩餘財產差額分配。 C.計算課稅遺產淨額=遺產總額-免稅額-扣除額 （我們假設王先生免稅額與其他扣除額為2000萬元。） 可知王先生課稅遺產淨額為： 9000萬元-2000萬元=7000萬元 課遺產稅800萬元

3.王先生在過世時名下有100張鴻海股票、100張台積電股票：

A.王先生名下有台積電股票100張（7500萬元），鴻海股票100張（1500萬元），遺產總額為9000萬元。 B.另外，王太太主張夫妻剩餘財產分配請求權，計算是以王先生過世時夫妻兩人的婚後剩餘財產價值，差額的一半，也就是王先生有台積電股票100張、鴻海股票100張，共計9000萬元，減掉王太太名下0元，兩人剩餘財產差額為4500萬元 C.計算課稅遺產淨額=遺產總額-免稅額-扣除額 （我們假設王先生免稅額與其他扣除額為2000萬元。） 可知王先生課稅遺產淨額為： 9000萬元-4500萬元-2000萬元=2500萬元 課遺產稅250萬元

結論，絕對不是不能把股票給太太，重點是，太晚安排反而不能節稅。

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