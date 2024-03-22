台股一年多時間就從「萬二衝上2萬點」！ 達人：這是自己不預設高點的原因

擇時投資

加權指數從2022年10月下旬12629點反彈至今，漲幅已60%，指數已達到20199點的新高。

這也是常常我會提到自己不預設高點的原因，因為熊市可以讓你跌到心生恐懼、懷疑人生，但牛市也可以漲到讓你覺得瞠目結舌、不可思議。

考量市場多數情況下是看多的，我們要避免輕率地做出頂部判斷。預設高點轉當空軍，根據我自己的經驗，受傷機率並不低，甚至只是徒然磨損績效。

那我們能做什麼呢？

如果你跟我一樣，是希望維持高持股水位，儘可能地曝險並參與牛市行情，那調節漲多持股，逐步轉換布局低基期、有復甦題材、有補漲空間的產業跟標的是可以考慮的，雖然短線上你可能因為部分資金沒曝險主流題材（例如AI）而績效放緩，甚至會感覺有點落寞，但多頭格局資金輪動的情況下，還是有機會創造績效跟獲利延續性，這個策略兼具防禦及攻擊效果，雖然這絕對不會是績效最大化的策略，但勝在自己覺得安心，不會進退失據，能找到自己的步調，我認為這是參與牛市很重要的關鍵，不因獲利高漲或短期套牢而迷失自己，才能走得更心安，更長遠。

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