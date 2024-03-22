快訊

00939接連破發！單筆交易驚現3組神秘數字 投資人怨念太狠了

中職／從未想離開台灣！李多慧說明轉隊原因 一舉動揪感心

金門2釣客迷航 傳陸方將先放回一人 、軍人仍滯留大陸

台股一年多時間就從「萬二衝上2萬點」！ 達人：這是自己不預設高點的原因

聯合新聞網／ 邏輯投資
台股。本報資料照
台股。本報資料照

擇時投資

加權指數從2022年10月下旬12629點反彈至今，漲幅已60%，指數已達到20199點的新高。

這也是常常我會提到自己不預設高點的原因，因為熊市可以讓你跌到心生恐懼、懷疑人生，但牛市也可以漲到讓你覺得瞠目結舌、不可思議。

考量市場多數情況下是看多的，我們要避免輕率地做出頂部判斷。預設高點轉當空軍，根據我自己的經驗，受傷機率並不低，甚至只是徒然磨損績效

那我們能做什麼呢？

如果你跟我一樣，是希望維持高持股水位，儘可能地曝險並參與牛市行情，那調節漲多持股，逐步轉換布局低基期、有復甦題材、有補漲空間的產業跟標的是可以考慮的，雖然短線上你可能因為部分資金沒曝險主流題材（例如AI）而績效放緩，甚至會感覺有點落寞，但多頭格局資金輪動的情況下，還是有機會創造績效跟獲利延續性，這個策略兼具防禦及攻擊效果，雖然這絕對不會是績效最大化的策略，但勝在自己覺得安心，不會進退失據，能找到自己的步調，我認為這是參與牛市很重要的關鍵，不因獲利高漲或短期套牢而迷失自己，才能走得更心安，更長遠。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

人生 空軍 績效

延伸閱讀

00878這神招「無損換轎」成本還僅16元？ 網：待00929股價超車就執行

股市高股息太熱鬧…去買相對安靜的債市更有搞頭？00679B與00751B選誰好

00939接連破發！單筆交易驚現3組神秘數字 投資人怨念深

學弟來了…00944月配息ETF將募集！ 為什麼寧願犧牲殖利率也堅持要「動能」？

相關新聞

台股一年多時間就從「萬二衝上2萬點」！ 達人：這是自己不預設高點的原因

加權指數從2022年10月下旬12629點反彈至今，漲幅已60%，指數已達到20199點的新高。

日股擁四大亮點 歷史新高不會是泡沫

日本東證指數漲勢從2023年啟動後指數屢創新高，從2023年初至今超過40%的凌厲漲勢，一舉打破市場對日股溫吞走勢的既有...

台積電上千元不是夢？網敲碗：最晚明年實現 一檔就是五元

瑞銀證券今年初原將台積電目標價調降至750元，如今認錯，將目標價大幅調升至875元，為外資圈第三高的目標價，並指出樂觀情境下，台積電有望上看千元，維持「買進」評等。

迎降息趨勢 高盛資管：投資級公司債龍光煥發

近期聯準會明確表達降息意願，市場普遍預期聯準會將於5或6月開始降息，對於利率敏感度較高的投資級公司債可望迎來另一波上漲契...

瀚亞印度溫度計：內外資同步流入印股 續航力道有望延續

受惠於2025新財年的施政預算、市場樂觀情緒帶動下，印度 Sensex 指數上漲動能強。瀚亞投信表示，由於市場對印度經濟...

2024年美股、歐股持續飆高！奢侈品成促進上漲主要因素

2024年以來美股延續去年的出色表現，持續創新高；同期間，歐股也不遑多讓，上漲5.07%刷新歷史高點。除了AI題材帶動歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。