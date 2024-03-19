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大漲時股票存不住想賣掉怎麼辦？ 專家：設定總資產目標如1千萬就不會輕易脫手

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

大漲時，專注於「股票資產」，就不會輕易賣出

婚姻是一座圍城，城外的人想進去，城裡的人想出來」，這是錢鍾書的長篇小說《圍城》裡的經典名句。

如今將「婚姻」二字改成「逼近二萬點的股市」，似乎也沒什麼違和感。股市外的人，拚命解定存、借房貸想進場；股市內的人，卻擔心帳上的未實現獲利成為紙上富，心癢癢地想出來。

面對股市大漲時，專注於「股票總資產」，就不會輕易賣出。

不看損益，要看總資產

在大漲時，我不太喜歡看未實現收益金額，因為看了雖有成就感，但在公司狀態正盛的情況下，根本不可能賣出，所以看了也只是徒增煩惱罷了！相對地，我喜歡看「股票總資產」，每當資產又創新高時，我就會把它記錄在手機記事本裡，作為紀念。

為自己設定一個股票總資產目標

建議在存股時，可以為自己的股票總資產設定一個目標，例如100萬、500萬或是1,000 萬。尤其是500萬和1,000萬，是一般上班族需要花很多年才能達成的目標，所以一旦股票總資產好不容易突破自己夢想的里程碑時，根本就捨不得輕易賣出獲利了結，讓多年的努力在帳面上瞬間縮水。

長期會穩穩增加

有些人可能會質疑股票總資產達標又如何？隨著股價起伏，過幾天說不定又縮水回去。根據小車自身經驗，股票總資產的確會隨著股價起伏不定，然而隨著投入金額與時間的累積，資產達標的次數會越來越多，最後站穩在設定的目標上。

以設定500萬為例，也許一開始因為大漲而僥倖一年達標一次，但隨著時間的推移與資金的持續投入，達標時間會逐漸縮短為半年一次、三個月、一個月⋯⋯到最後天天達標。

從現在開始，大漲時，拋開未實現收益，專注於股票總資產的累積吧！

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

上班族 婚姻 股票 資產

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