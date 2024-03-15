台股兩萬點「站不穩」急問空頭或多頭？網熱議這股是指標

台股近日連續創新高，8日盤中一度飆至20,065.5點，更是首見兩萬點，寫下創高紀錄。不只讓台股高息ETF募集發熱，既有的台股ETF表現更是發光發火、規模遽增、績效長紅頻創紀錄。有網友昨(14)日晚間在PTT急問：「大盤收盤二萬點站不穩，這是空頭還多頭？」，讓不少網友紛紛解惑，認為若是台積電長紅，應該就是「站穩了」，但也有人抱持悲觀看法，認為這波恐怕又是割韭菜前兆。

原PO表示，因為近日大盤連續多日收盤站不上兩萬點，中小型個股又多數回檔，「跌的慘兮兮，比之前在攻萬八時表現還慘，請問這是空頭還是多頭走勢？」。

網友對此則說：「我只知道19000一堆人放空，應該都破產了」，有人認為：「站不穩就叫作盤整盤壓，不知道，應該要下去了」，但也有人認為：「多試幾次就站穩了」，不少人還將台股是否能在兩萬點後站穩的指標指向台積電，「不拉台積電，很難站上去吧」，認為只要台積電表現長紅，應該就離站穩兩萬點不遠。

對於值此之際該如何操盤，有網友建議：「感覺是短空長多，有膽量可以玩玩波段」，也有人認為，目前包括台積電、鴻海和大立光都還在5日線之上，「除非資金被抽走，你問2萬點能站不站的住真的是時間磨一磨就知道」、「多頭哪次不是磨久就上」、「這幾天也許又再兩萬加碼了」，但也有人示警：「你買了就是空 你沒買就是多」。