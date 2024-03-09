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多年前「超甜價入手台積電」 今賣光爽賺頭期款：買房有底氣！羨煞眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友多年前以160元買進台積電，如今售出後爽賺頭期款，話題一出羨煞眾人。 路透
網友多年前以160元買進台積電，如今售出後爽賺頭期款，話題一出羨煞眾人。 路透

昨（8）日台股首破2萬點大關，創下歷史新高，其中，台積電最高衝至796元，再度打破紀錄。而日前一名網友分享，他多年前以160元陸續買進台積電股票，如今一次脫手，成功賺到第二間房子的頭期款，他笑稱「銀行帳戶的數字增加，算是紙上富貴嗎？」話題瞬間引發網友熱議，直呼「太神啦！」

一名網友在PTT發文分享，他當年以160元買進台積電，「現在終於賣掉，有了第二間房的頭期款」，看房子也更有底氣和房仲談價格了。此外，原PO也詢問網友，「銀行帳戶的數字增加，算是紙上富貴嗎？還是要換成實打實的鋼筋水泥呢？」

貼文一出，羨煞一票網友，「到底賺多少」、「160元進場你存幾年了」、「哇塞160元進場」、「抱得住就是強」、「可能是十幾倍吧」、「之前有位199x年買的阿嬤，GG買6萬捨不得賣，現在市值2千萬」、「資產都增加了還在那紙上富貴」、「太神啦」、「怎麼不早點跟我說」、「抱這麼久真的很厲害」。

而原PO提到「台積電160進場」的價位則須回推至8年前。2016年3月17日在外資持續買超推升股價，台積電盤中順利飆到160元，創下2000年7月以來新高，市值4.14兆元。直至今日，台積電市值突飛猛進，根據全球上市公司市值排行網站《CompaniesMarketCap》統計顯示，台積電市值力守7000億美元（約21.98兆元新台幣），擠進全球前10名，前三名則分別為，微軟、蘋果與AI領頭羊輝達（NVIDIA）。

台積電 台股 頭期款

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認提早布局台積電和輝達 財經專家：竹科兄弟幫與市場看法完全相反

她還透露，自己依靠竹科兄弟幫給予的珍貴意見，成為她非常重要的決策依據。包括在去年5月中旬時的台積電收盤價為495.5元，被批評為「過於激進」，和去年2、3月即已買NVIDIA(輝達)，皆是竹科兄弟幫與市場完全相反的看法，讓她決定提早進場。

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