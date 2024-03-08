台積電現在買來不及了？他問該改買ETF嗎 網笑：都說上看了

台股今（8）日早盤飆破兩萬點，台積電（2330）也創下796元天價，引起網友熱議該不該再買台積電，還是該轉換標的改去買ETF？

一名網友在論壇mobile01發文，提到最近市場相當熱「台股指數上看20,000 ，台積電上看1,000」，原PO扼腕表示「但現在買台積電好像來不及了，大家都說會被坑殺」，他好奇急問「那去買野村00935還有機會嗎？還是該改去基富通買科技基金比較好呢？」

貼文一出網友紛紛留言「既然你都說上看1000了，現在才760，為什麼覺得來不及」、「用短線心態來看台積電只有被電的份」、「事實證明有信念者才能賺到超額報酬」、「上看1200，現在上車還能賺50%以上，下好離手」、「明明是在問台積電，卻莫名奇妙突然指名幾款ETF，這是在推薦ETF吧？」

不過也有網友不會續押台積電「台積已經夠高了吧？還有人要進去抬轎？」、「還真的不會，現在真的太高了啦」、「買基金還有一個好處，你買台積電就是單壓，全球性的科技基金至少可以分散一些風險，台積電被割韭菜，總不會全球科技業都被割吧」、「買0050阿，反正台積電比重大，台積電跟0050基本上一起漲，一張台積電價格可以買5張0050」。