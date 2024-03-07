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台股創高「萬9 vs 萬8」氛圍差在哪？ 沒瘋狂上車、秀對帳單有原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台股7日開高走高，早盤上漲250點，指數續創新高，盤中衝上19794點。中央社
台股7日開高走高，早盤上漲250點，指數續創新高，盤中衝上19794點。中央社

台股持續上演創新高！今（7）日大盤只差206點就破兩萬點，但是小股民們似乎「情緒不高」。一名PTT鄉民觀察到這現象，忍不住問「2024萬九和2021萬八氛圍差在哪裡？」，網友們歸類出，當年各族群輪漲一路北上，如今卻是集中類股上沖下洗，經歷崩到萬二的人有陰影。

該PTT鄉民發文表示，台股準備挑戰史無前例的兩萬點，2021年上萬八時，人人都在討論股票，「不管是吃早餐還是運動，都可以聽到股票賺多少、航海王賺多少」，打開FB、IG朋友都在秀對帳單。然而，今年快上兩萬點，好像沒什麼人隨時聊股票，他好奇「2024台股近兩萬和2021台股萬八，差在哪裡啊？」

一位「J股友」分析，肯定是2021人氣比較旺，因為當時最火的是「航海王」幾乎一路向北，長榮股價約150元，單日成交量100多萬張，其中當沖70萬張，光靠這檔單日成交量接近兩千億，「你看這熱度有多狂」，中間還穿插「鋼鐵王」、「傳產王」，連生技股也充滿活力，一天可達五六十檔漲停。

反觀今年台股破萬九，「J股友」也拋出看法，「現在整天上沖下洗、甩來甩去」，上漲族群集中在半導體、AI、散熱，「重點是現在AI股很多還沒實質獲利，或是獲利根本跟不上漲幅」。

大家紛紛指出「現在一堆恐慌仔」、「當初萬八崩到萬二各個PTSD（創傷後壓力症），短短兩年不到根本不敢囂張」、「突然就到萬九，很多人還反應不過來，這才準備進場」。

多人更點出主因可能是因為「你們都沒有台積電」、「這次萬九只漲台積，當年萬八全族群輪漲」，也認為資金把台指墊高「差在2024的ETF發行量能遠大於2021」、「大家都去買ETF了啊，當然沒有秀對帳單」。

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