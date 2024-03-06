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「高點到了」最大的損失是投資人往往有這想法！ 專家：股市長期上漲幅度多餘下跌

聯合新聞網／ 雨果
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

「投資股市最大的損失　是你覺得高點到了」

這件事情我自己也經歷過無數次，每次股市驚驚漲的時候，就會覺得高點應該到了，應該要賣掉一些持股，免得又是紙上富貴，但很多次都是在賣掉後還是繼續上漲，或是小跌之後又反轉上漲，我以為的高點常常都不是高點。

同樣的，股市大跌的時候，我以為會續跌的，也常常在我賣掉持股停損後，就反轉大漲，而且一路不回頭，然後還捨不得買回來，我相信大多數人都跟我有很相似的經驗。

引用一篇ETToday的文章內容

『羅尤美指出，有時候頻繁買賣股票，一旦錯過漲幅最大的幾天，報酬率恐將差很大。以那斯達克過去10年表現來看，持有10年的年複合報酬率18.3%，若是頻繁進出，只要錯過漲幅最大的10天，年複合報酬率下降到13%；若是錯過漲幅最大的20天，年複合報酬率只剩下10.1%；錯過漲幅最大的30天，年複合報酬率則僅有8.2%。

以全球股市過去50年績效來看，平均而言，多頭時間是40個月，漲幅105%，空頭時間平均12個月，跌幅32%，因此，長期來說，股市多頭的時間及漲幅，大於空頭的時間及跌幅。所以，投資人在多頭市場的時候，頻繁進出會覺得都賺錢，可是一旦拉長時間，市場有多有空，如此循環，頻繁進出只要錯過漲幅最大的天數，報酬率就不一定很好。』

股市大多時候是帶著疑慮緩慢上漲的，而且持續時間很長，股市大跌的時候來的又快又猛，但時間通常很短。怕買在高點的人，常常會空手等待股市大幅下跌後，才想要買入，然後就一直處於等待的狀態，遲遲沒有進場，錯過一大段股市漲幅。

文章的統計資料顯示，在10年的投資期間，也就是大約2000多天的交易日裡，只要錯過其中漲幅最大的10天，年化報酬率就會少5.3%，這表示10年下來，總累積報酬率會少掉67.6%，如果是錯過最大漲幅的那20天，年化報酬率會少8.2%，總累積報酬率會少掉120%。你知道最大漲幅的10天或20天，會發生在這2000多天裡的甚麼時候嗎？

不想錯過過去10年的10次或20次最大漲幅，猜中機率只有0.5%～1%，而且這是猜中一次的機率，你需要連續猜對10次或20次，這樣的機率幾乎是微乎其微。

還有一種是錨定心態，看到過去股價曾經來到某個低點，譬如6個月前股價只有80元，看到現在100元的價格就買不下手，想要等股價跌回接近80元才買，但股價偏偏就是持續上漲。

結果股價一路漲到120元後就更不願意買了，心想，當初100元都沒買了，怎麼可能現在120元了才買，最終就只能看著股價持續上漲而嘆息，早知道當初100元就買了，但現在一路漲到160元了，只期待它能跌回120元我就買，但股市才不會跟著你的期待走呢。

許多投資人買股票怕賠錢，所以看到帳上有些下跌就想趕快賣掉持股，或是遲遲不敢進場買股。有些是怕帳上獲利回吐，所以看到帳上小賺一點就趕緊賣掉，獲利了結，結果都只能賺到一些蠅頭小利，錯過真正的大漲幅。

其實，投資股市最大的損失並不是碰到股市大跌20%，而是你認為高點到了賣股出場，結果股市繼續漲20%，你一直都不敢再進場（否定自己過去的決定），甚至有人還會反手做空，越漲越加碼，賭到股市跌為止，結果股市持續的緩慢上漲，漲到投資人後悔認錯。

為避免以上的心態錯過投資績效，對絕大多數人而言，有紀律的維持定期投入，並且長期持有股票，才是投資真正能賺到錢的正確心態。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 報酬率 定期定額 心態 投資人 理財 績效

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