25年前買2張台積電！他曝光家人對帳單 網見損益驚喊「直接退休」

隨著美股創新高，台積電（2330）也連續大漲，今（5）日盤中股價上漲至738點。一名網友PO出股價對帳單，分享家人目前擁有11張台積電，總損益高達800多萬，高報酬讓眾人驚呆狂喊「直接退休」。

一名Dcard網友昨（4）日分享臉書社團「存股人生」版主的股價對帳單截圖，版主表示，家人大概在25年前買下2張台積電股票，後來配股配到11.31張。畫面顯示，昨日台積電收盤價725元的時候總損益逾816萬，不過今日台積電又上漲，換算市值已高達約834萬元。

有人分析，若以版主家人1998年購買台積電股票來計算，當時平均股價約莫100元，而版主家買下兩張股票，成本粗算是20萬元左右，高達40多倍的報酬率引起全網羨慕。網友們紛紛直呼，「直接退休」、「有這福氣真的很不錯」、「可以抱25年不賣，太神奇」、「今天會繼續飆！」、「應該25年前開始存比特幣」、「真能放這麼久…我以前買創意才5、60元，8張早早就賣了，不然現在一張要上千元，也很多」、「為了25年後的打算，現在可以先看要買什麼冷門股了」。

也有網友分享，「我堂哥，台積一張60元的時候賣掉100張，600萬現金買中部透天厝」、「我親戚在2006年的時候買了30張台積電，然後就丟著移民國外了」、「我大娘親，在幾10年前台積電80元時買了三張，到現在配股到12張，也還沒要賣的意思」、「我只能用大戶投買到一滴滴，就覺得開心了」。