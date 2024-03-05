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台股破萬九3投資策略怎選？網全籲「All in等1時機」：還會噴兩年

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論投資策略。圖／聯合報系資料照片
網友討論投資策略。圖／聯合報系資料照片

台股4日指數站上萬九，創下歷史新高，收在19,305.31點，上漲369.38點。PTT網友好奇，如今台股表現亮眼，投資應該選擇All in、定期定額又或是保留現金。不少人都建議他「All in等降息」，甚至有人預測「還會噴兩年」，不過也有網友建議，若是比較保守，還是定期定額投資更保險。

4日台積電ADR大漲，帶動台積電股價向上跳空，收725元新高價，漲幅5.22%，其他權值股也同步上漲，聯發科收1,150元，漲幅逾4%，鴻海發動攻勢，漲幅逾4%，日月光投控漲幅逾2%，收141.5元歷史新高價。

一名網友在PTT發文詢問，現在台股站上萬九，他想投資該選擇All in、定期定額又或是保留現金。他表示，股市來到萬九「真的很嚇人」，而美股一樣是在高點，SP500破五千，費半也快要五千，日股接近四萬，他猶豫該如何投資。

該網友表示，策略一「不管三七二十一直接All in」，網路上不少網友都鼓吹這種做法，還有人建議信貸、質押，但應該不是所有人都有足夠勇氣。策略二「定期定額投資」，可以降低風險、避免資金套在高點、增加報酬，當股市下跌能買入更多股數，他認為此做法比較中庸，也更適合大眾。

策略三「保留現金等待崩盤進場」，雖然可能會有人認為，保留現金等於被通貨膨脹吃掉現金，但是美國跨國集團控股公司波克夏目前手上的現金水位很高，股東巴菲特一定也有想到通膨的問題，因此現金為王還是有一定道理。

許多人建議他All in，紛紛留言「清流君說一律歐硬」、「現在不歐應，我都建議把帳戶砍一砍了」、「保留六個月的緊急資金，其餘all in，股8債2，你超過40歲的話就股6債4」、「為什麼會想投資，不就是認為股市會賺錢，那你現在又不敢歐印，不就認為股市會虧錢，邏輯有問題嗎」、「應該要馬上all in，但是又有幾個人敢」。

還有人留言「保留現金，都漲4個月了，不信它不回檔」、「還早，還要噴兩年」、「升息循環末期，當然是歐印等降息」、「定期定額也是說安心的，你最後錢也是要投完，最後也是要跟單筆的一樣面對市場」、「上次萬八歐印的等兩三年才解套，定期定額的就算現在崩以後也比較快解套」、「你先想清楚這邊比較像高點還低點」、「既然都歷史新高了就定期定額慢慢扣吧，過程中有遇到大小崩盤再加大扣款金額」。

PTT SP500 台積電 台股 美股

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