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2024第一季股債派對會結束？資深投資人：趨勢不強的產業先別碰

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台股。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

摘要

巴菲特認為越來越難找到便宜、合理的企業股價。全球股債都在漲，資深投資人建議第一季適時出場，轉進補漲或漲幅不大的企業。

全球股市開始噴出，投資人情緒樂觀，主流類股族群如AI與半導體領銜擔綱主角，一飛衝天！

然後，美國殖利率居高不下，帶動富豪將原本停泊在貨幣市場、或是現金的部位，逐漸移轉到債券市場。公債、高收益債，和公司債都熱鬧滾滾。

再度印證，現在，簡直是股市與債市都能甜蜜入手的好時機。不過，這種情況不會、也不可能一直如此，只要某些商品或價位漲幅過大，任何基本面再強的標的，也會逐步墊高風險係數。

如我先前一再強調，等氣氛全面轉變為極度樂觀、或是前景一片光明的時候，往往就是「派對快結束」的時候。老實說，現在還不至於如此，但是我仍然認為第一季就會出現高點，「記得獲利了結」的看法，沒有改變。

目前產業的景氣呈現好壞差距大，投資人在選擇產業投資時，可能要特別留意趨勢及未來前瞻性：

蓄勢待發，如生技；

旭日東昇，如AI、半導體；

熱鬧依舊，如餐飲業、旅遊業；

混沌不明，如營建和部分傳統製造業：

前景未明，如原物料；

競爭激烈，如電商、流通：

強弱差異擴大，如金融業；

積極轉型，如傳統塑化、水泥、紡織、高汙染產業。

巴菲特也說了，便宜合理的企業估值已經愈來愈難找到。長期投資部位可望逐步減低，更多的是中短期投資部位出現。讀者也要記住適時出場，逐漸轉進補漲或是漲幅不大的穩健企業，才能留的青山在，共勉之！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

半導體 大盤 巴菲特 投資人

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