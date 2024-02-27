股市狂漲學者卻說6月降息？網曝2可能原因：川普時期發生過

台股26日在多頭氣氛仍熱，終場指數上漲58點，收在18,948點，收盤股價再創近期新高。PTT網友好奇，近期股市頻創新高，卻有經濟學者預測今年6月要降息，令他不解。有人解釋，「經濟好的時候降息，一是預防性降息，二是為了選舉」，還有人說「預防性的降息，之前川普那時候也有過」。

台股26日成交量較上周五減少，整體維持高檔震盪，其中台積電（2330）早盤以700元開出，終場收在698元，上漲1元，漲幅0.14%；聯發科（2454）則是開低走高，早盤以1090元開出，在盤中震盪過後，尾盤持續拉高，終場收在1115元，上漲15元，漲幅1.36%，股價續創波段新高。

一名網友在PTT發文表示，近期股市頻創新高，可見經濟表現不錯，但是卻有經濟學者預測今年6月要降息，他不解表示，「這些學家連今年股市創高都預測不出來了，是不是每次都要預測要降息，遲早總會對一次，經濟學家這麼好當？還是降息跟股市創新高其實沒關係？」

其他人則留言「打嘴砲的學者居多，未來沒那麼好預測」」、「預測錯不用負責啊」、「降不降息就跟景氣有關啊」、「6月大盤回測15000」、「幾個月前美國GDP報成長+4.9%，你可以回去看那些人都在胡說八道些什麼東西，文章都還在」、「你看看日本經濟爛成這樣，股市還創新高，就應該知道股市跟經濟行情並無掛勾」、「只要通膨不要飆高也會降息」。

還有人留言「升息炒股，降息炒房」、「誰還在意降息？會在意就是被騙先買債，又不肯承認自己錯的人」、「通膨控制好之後就是預防通縮啊」、「預測聽聽就好，當初說3月，後來改5月，最近改6月」、「成長要結束了，明年年初榮景期會有陣痛」、「預防性的降息，之前川普那時候也有過啊，避免通膨打到最後突然變成通縮情況」。