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謝金河讚台積電讓台成日大哥！網卻怕爆：老謝出口GG瑟瑟發抖

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電至熊本設廠。（路透） 路透通訊社
台積電至熊本設廠。（路透） 路透通訊社

晶圓代工龍頭台積電2/24舉行熊本一廠開幕典禮，財信傳媒董事長謝金河表示，這是日本產業界近半世紀來的大事。40年前，台灣是日本的跟班，今天領航日本。PTT網友卻擔心，謝金河身為「反指標」，他一發話台灣恐怕要當萬年小弟，還有人分析，台積電到熊本設廠，長期而言對台灣並不利。

謝金河日前表示，日本的電視台都大篇幅報導熊本菊陽町的盛況，台積電翻轉了日本，而台灣也從日本跟班小老弟，搖身變成日本產業的領航員，「這也是台灣40年經濟脫胎換骨的大躍升！我們應該給自己拍拍手！」

一名網友在PTT發文表示，四十年過去，台灣從日本的小弟變成日本的大哥，台積電的重要性顯而易見，依據謝金河所言，未來台灣將領航日本，帶著「日本小弟」一起飛。

其他人卻擔心謝金河身為「反指標」，他一發話恐怕影響市場，網友留言「AI要泡沫了，我去熊本開雞排的夢想要變泡沫了」、「完了，不缺晶片了」、「他這樣一說看來台灣要當萬年小弟了」、「全民喜迎產業外流」、「完了，這咖看好的」、「成本要上升了，高毛利只有台灣才有」、「台股表示瑟瑟發抖中」、「老謝出口，GG瑟瑟發抖」、「是日本脫胎換骨吧，不蓋在台灣還在爽什麼？該哭吧」、「把矽盾送給日本、機密技術外移，這是值得高興的事嗎？」

有網友擔心台積電至熊本設廠對台灣不利，留言「王美花說之前台電有核電就虧錢，問題是這麼多年做了啥改進？越虧越多，台積電耗水耗電的，之後還要擴張，有長久的規劃嗎？找一個沒專業的主管，好呼攏講空話，長期對日本有利，短期對GG有利，但長期對台灣不利」、「長期的確對台灣不利，不是人家要多少都要給」。

PTT 台積電 台股 熊本 謝金河

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