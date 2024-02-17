股票下跌怎麼辦…定期定額、低點加碼聽到爛！ 他曝光三招：「蜘蛛網投資策略」

在總統大選完後，股市一度跌跌不休，來介紹3種投資方法，陪你度過跌跌不休的股市。

定期定額（dollar cost averaging）

定期定額指的是每隔一段時間，在股票市場中購買相同金額，這應該是最適合投資小白的方式了。

定期定額的優點

固定金額投資

固定金額投資代表每個投資周期都有參與到市場，長期下來可以買在標的的年線，如果是投資長期向上的股市會帶來一定的報酬

手續費低廉

現在多數券商都有提供定期定額手續費優惠，甚至不超過一定金額手續費都是收1元的優惠（券商快來找我業配），也因為定期定期定額的關係，不會產生頻繁交易的摩擦成本。

分散風險

定期定額的另一個好處是絕對不會買在股市的最高點，但是也不會買在股市的最低點，而是利用時間累積投資部位即使遇到下跌也能創造微笑曲線。

適合懶人

定期定額因為每個投資週期都會投入一筆錢，而且是設定後券商看戶頭還有錢就繼續扣，所以完全不需要花時間研究買點。

買進並持有（buy&hold）

買進並持有指的是買進資產後，不管市場的短期波動一直長期持有。

買進並持有需要注意下列幾點事項

只適用長期成長的標的上

例如全球市場或是長期經濟表現良好國家的股票和債券的基金或ETF，規模大且獲利穩定的公司股票像台積電（絕對不是在葉配），不要選擇受景氣循環的標的。

買進持有不是不賣出

買進並持有通常不是不賣出只是投資的週期拉長，基本上如果出現當初買進的理由消失或是公司獲利不如以往（常評估在個股上），就可以選擇賣出，這點跟價值投資的策略很像，但如果是投資全市場標的基本上真的可以買進並持有。

不該動用到緊急預備金

不只是買進並持有，所有的投資策略都不建議動用到緊急預備金，因為緊急預備金的目的就是關係到生命存亡的時候才會動用。

想創造超額報酬永遠保留部分資金加碼

大多數長期向上的標的也都會給予配息，這時候如果想創造超額報酬，可以利用平常工作的薪資或是標的給予的配息，在下跌時勇敢加碼。

蜘蛛網投資策略

蜘蛛網投資策略指的是根據投入成本隨著上漲下跌進行加減碼的投資策略

例如：投資人買進一定數量的股票，然後以該部位的平均成本作為基準點，並以此為基準來訂出上漲時賣出的價位和下跌時加碼買進的價位，這邊舉例以基準點的上下5%作為加減碼的基準。

可以看到蜘蛛網投資策略的特點

低買高賣

如果股市下跌的狀況下，買進的單位數會變多，如果持續下跌加碼的力道就會越強，反之上漲的時候，會先實現部分停利。

適合懶人投資

只要預先掛好買單和賣單，到價便自動成交，不用時時看盤。

以上3種方法都是有效對抗股市下跌的投資策略，覺得哪一種投資方式最好？

1.定期定額 2.買進並持有 3.蜘蛛網投資策略 4.我就是少年股神，上面那些方式賺太少

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