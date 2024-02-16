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台積電加碼還下車？Joeman「一股都沒賣」：1時間點再買進

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman投資台積電（2330）股票。圖／摘自IG
Joeman投資台積電（2330）股票。圖／摘自IG

台股開工日開紅盤，台積電（2330）也是漲聲連連，股價創新高上漲至709元，不過16日台股受到台積電、世芯-KY、力旺等高價股走跌影響，終場下跌37.32點，收在18607.25點。YouTuberJoeman」被問及「台積電會加碼還是下車？」他坦言「一股都沒賣」，若遇到盤整會再買一點。

台股16日加權指數收在18607.25點，下跌37.32點，跌幅約0.2%，成交值新台幣4061.46億元。台股指標台積電走弱，收在最低683元，下跌14元，市值跌破18兆元，滑落至17.71兆元，影響大盤約114點。

Joeman曾自嘲是「超級韭菜」，當時他以股價640元買進台積電卻被套牢，金額等同快賠掉一輛價值千萬元的大牛（一台要價約2700萬），如今股價終於上漲，粉絲問及「台積電會加碼還是下車？」他在Instagram的限時動態中表示，自己一股都沒有賣，如果遇到盤整，可能還會繼續買進。

另外有粉絲詢問「你的比特幣（BTC）還在嗎？上漲很多」，Joeman表示，他的加密貨幣也是完全沒有賣出，不過依然持續套牢中，希望今年有機會解套，他直言「我對加密貨幣還是很有信仰的，不知道一塊比特幣未來會值多少錢」。

由於Joeman日前捲入吸毒風波，粉絲好奇「收入有減少很多嗎？過年有好好休息嗎？」他則回答，2月都是自媒體淡季，不過這個月靠著台積電股票，整體還過得去，過年期間公司也從2/2一路放到2/19，他已經睡到自然醒兩週了。

Joeman回答粉絲提問。圖擷自Joemanweng
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Joeman回答粉絲提問。圖擷自Joemanweng
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Joeman回答粉絲提問。圖擷自Joemanweng
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Joeman YouTuber 台積電 台股 比特幣

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