開工日誰還賠？全網點名「他們最慘」 苦主現身：你大漲我大賠

台股15日龍年開紅盤大漲，終場收在18,644.57點，創下收盤新高。PTT網友討論「開工日還賠錢的是怎麼樣的人？」不少人點名「投資美債的人」，苦主哀怨表示「你們大漲我大賠，我債蛙，我哭哭」。

台股15日早盤以18,664.45點開出，上漲568.38點，權王台積電（2330）領漲，股價以709元開出，創下新天價，加上AI概念股助攻，大盤指數一度衝達18,725.47點，大漲629.4點，創下歷史新高，終場則是收在18,644.57點，上漲548.5點，為史上第5大單日漲點，創收盤歷史新高。

一名網友在PTT發文詢問「開工日還賠錢的都是怎麼樣的人？」他表示，開工日台指盤中大漲600點，台積電差點漲停，多數股票表現亮眼，股價開高，根本可說是送分題，他好奇，「送分題還賠錢的人都是怎麼樣的人呢？是不是今年最好都不要跟這種人見面？因為太衰了」。

許多人點名投資美債的人開工日最慘，網友留言「美債啊哭」、「觀光？美債？」、「嗆我嗆夠了沒，滿手船票和美債，嗚嗚」、「美債、正2、面板、金融？」、「聽網紅買美債的人」、「歐硬美債的人」、「買美債的，買觀光的」、「航空、美債挺慘的，幫QQ」、「空軍、鴻海、美債」、「債蛙：求求你不要再說了」、「要跟美股比瘋狂程度，我看台股真的弱弱的」、「只有美債受傷的世界」。

還有人留言「嗆我遠東新嗆夠沒」、「航運QQ」、「買四寶的人啊，慘兮兮」、「台塑四寶」、「大盤空蛙、水手、南喵哥、創意仔」、「做多不做要空的我」、「水手、塑膠人、債蛙」、「年前賺不少，結果今天第一天賠錢」、「無法理解公公，股價是還活在清朝嗎」、「買高端的人」。