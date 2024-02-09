科技業男友年終40萬 她買10張00770「配息等於一個月薪水」

台人喜歡投資ETF，除可長期投資外，期間還能領取配息。有網友的男友年終高達40萬，她自告奮勇替他理財，將40萬全數投入買進10張00770，一算發現配息就是她一個月的薪水，男友也大方的說，配息就當作她的年終獎金，讓她相當感動。

時序進入美股財報季，國泰全球品牌50 ETF（00916）基金經理人李翰林建議，伺機布局國泰北美科技（00770）、國泰全球品牌50（00916），把握美股未來的上升空間。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她的男友是科技業主管，今年的年終獎金高達40萬，她自告奮勇為男友理財，考慮到00770配息高、殖利率達10.14%，因此決定趁一月中除息前進場領息，她陸續買進10張、資金共約40萬。

該網友男友試算，10張00770的配息正好是她的一個月薪水，男友也大方的說，配息就當作她的年終獎金，還自誇「這麼好的男朋友去哪裡找」，該網友說，對於男友的大方非常感動，不過她仍打算將這筆錢作為紅包，包給男友父母、每人1.2萬，另外再買補品、保健食品給他們，替男友盡孝道，剩下的再存起來。

其他人則留言「會幫忙理財的另一半很讚欸」、「配10%好猛，我也要來買一張」、「看來我也可以把年終拿去買一張00770等領息」、「看00770持有前幾大是微軟、蘋果、輝達、Meta前景都不錯，有點像美版的0050」、「買00770的人不多，雖然冷門但我還蠻看好770，今年配下來直接超過0050，加上北美科技有Microsoft、Apple、Google及Amazon，基本上就是爽領」。

但也有網友質疑貼文真偽，留言「假到爆，早上新聞出來，晚上討論區發文，再加上前面的推文都有帶到CTA跟關鍵字，標準行銷公司sop」、「我女友買這個我會氣死，而且超像業配文」。

另有網友表示「傻眼，你配息前買進，股價直接反應在高點。配息直接除息，帳面上沒賺還要看有沒有填息回來，就算有機會填息，那也是除息完再進場，跟著吃填息的漲幅。 然後你男友高薪，所得稅很重，領股息還害他多繳所得稅，天啊」、「有心了！但如果是看總報酬最好的ETF會更好，推00733 上市以來績效都有贏過大盤，表現不錯，比領息賺的還多喔」。