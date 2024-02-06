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小額投資鎖定雞蛋水餃股？ 一票人喊「當初抱住陽明早退休了」掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
台股投資人都有各自的選股策略。台股示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台股投資人都有各自的選股策略。台股示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

不少小資族剛接觸投資時，會選擇購買較低價的股票，而這些股價低、價位長期在個位數的公司股票被稱為「雞蛋水餃股」，意思是價格同雞蛋、水餃般便宜。而日前就有網友提問，假設購買8元的低價股，用100萬買也有125張，要是剛好這支股票上漲的話，獲利將會相當可觀，此話題一出在網上引起討論。

原PO在PTT發文詢問，「只買低價水餃股可以嗎？」他舉例，假設有支股票現在8元，用100萬去買也有125張，在這麼多張的情況下要是又幸運碰到股票上漲，獲利會非常可觀，「就像陽明前幾年一開始也只有7元，到後面股價漲到100多」，因此他好奇，「如果都鎖定這種低價股大家覺得勒？反正股票本來就是有賭博的成分在，8元要跌也跌不到哪裡去」。

貼文一出，有網友支持，「前景很好的股可以啊，反正漲跌都是正負10%」、「可以啊，海量水餃當樂透買，早年的雷虎、華航、貓貓（面板三虎變三貓）」、「可以，當初陽明一張8塊我如果抱得住現在早就退休了」、「可以，我之前買1471，6塊買10塊賣，結果現在15塊」、「金項鍊（金像電）10塊變250塊超勵志，水餃股超讚」、「可以呀，你現在想做的是巴菲特進化前做的」。

不過也有部分網友不看好，「水餃股跌到下市比漲破百的多吧」、「看你命長還是公司先有轉機啊」、「水餃股通常財政都有問題」、「我寧願買1張台積電，也不願意買好幾張水餃股」、「問題一般都是你不敢all in毛票，於是大賺10倍沒幾毛」、「當然可以，但我覺得漲到10幾塊你就會賣掉了，因為沒賺錢也沒股息，每年都浪費時間抱它」、「買8塊當樂透的你真的會忍到100多塊？」

除此之外，也有人指出，「漲跟跌看%數的」、「跌是看%數，跟幾塊錢有什麼關係」、「其實我覺得高價股比較會漲」、「低價股不等於成長性呀，要看股本身的獲利跟特性吧」、「那你可能要找穩定配息低殖利率的低價股」、「毛票股是一種玩法，建議可以試試美股」、「要買會賺的，不是價錢的問題」、「股票是要買漲的不是買便宜」。

PTT 台積電 巴菲特 美股

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