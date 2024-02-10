快訊

初一走春拜廟…全台五分之一人口注意這事 口罩也防不了

影／屢屢神準預言 南鯤鯓代天府國運籤又引發各方議論

恐被判死刑！加拿大男泰國搭機「亂開艙門」 啟動滑梯釀機場大亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看線圖買賣有三優點…以豐田汽車為例 買點和賣點一眼就發現

聯合新聞網／ 樂金文化
線圖直線上升，就是有人在買進。 示意圖／ingimage
線圖直線上升，就是有人在買進。 示意圖／ingimage

看線圖買賣的三優點

股票市場當中，專家及其操盤的演算法交易（以機械式機器人進行的買賣），個人投資客，以及其他所有股票玩家的買賣訂單會進行交易，並時時刻刻反應在股價線圖上。

比如企業官網尚未公開，專家之間卻普遍認知到「這家企業下次的財報公布極為優異」，照理說就會因為專家已經開始買進，而使得股價上升。再怎麼隱密行動並消除蹤跡，專家本人的買賣行動也會造成股價上升或下降，藏都藏不住。

「個人投資客只需看線圖就好」，這樣說也不為過的理由有三點：

①根據未公開資訊所做的買賣會反映在線圖上

為了填補目前為止看到的專家和個人投資客資訊落差，最適合又最好的方法是觀察線圖，藉由股價的變化或線圖的形狀判斷買賣時機。的確，只看線圖不會知道「誰因為什麼理由買進那支股票」。但是線圖直線上升，就是「有人在買進」、「有什麼利多消息」的訊號。

②即使是演算法交易也能察覺

最近的股票市場當中，「演算法交易」一躍登上「主角」的寶座。這是將複雜的買賣規則編入電腦後再買賣的方法。

本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》
本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》
另外，電腦還沒有進化到能夠藉由深度學習，讓人工智慧單獨判斷市場複雜的要素再買賣。不過，就連通稱「演算法」的機械式機器人買賣，在買賣速度或買賣頻率的層面上，都遠遠超出人類的能力。

然而，說到機器人買賣，一般人會認為是進行相當高度而複雜的分析之後再買賣，但其實不限於此。

演算法交易的主流，是核對行情板上羅列的股票買賣訂單，同時在「買家與賣家的力量關係」失衡之處，以幾秒鐘的速度反覆買賣，孜孜不倦的累積非常小的「利潤」來「套利」。

現在的演算法交易是由人類建立的邏輯，人類也能做的數值判斷，往往會成為執行買賣的基準。所以也有相當多的案例是根據均線、過去的高點和低點，以及其他所謂的技術指標來買賣。

這麼看來，能夠藉由線圖分析，設法解讀演算法交易「判斷的買點和賣點在哪裡」，也會是個關鍵。

③藉由視覺化的要素即可判斷

只要看了線圖，就可以一眼發現上面標示的期間股價「在漲還是在跌」、「漲得太多還是跌得太多」。即使只看股價變化的形狀，也能以視覺化的方式從各種觀點判斷。

比如圖13，是2021年1月∼10月，豐田汽車（7203）的日線圖。

看了這張圖，你怎麼想？雖然有各式各樣的判斷要素，但請各位只靠看一眼來評估。

線圖分析的重點在於期間股價整體來說在漲還是在跌，上漲和下跌的方式是什麼感覺，另外，期間內達到的高點和低點在哪裡，高點和低點的價格帶會為之後的價格變化帶來什麼樣的影響，諸如此類。

（本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》作者：草食系投資家LoK 譯者：李友君）

編輯推薦

相關新聞

陸股下滑⋯他不解「沒人護盤？」 網曝殘酷真相：想護但護不住

陸股2月6日集體大幅低開，PTT網友好奇，台灣設有國安基金，用於穩定國內金融市場，但陸股卻一路下滑，他好奇「其他國家沒人護盤？」對此，其他人笑稱，「人家是護不住，不是不想，又沒散戶想接刀，股市的主體都是散戶」。

科技業男友年終40萬 她買10張00770「配息等於一個月薪水」

台人喜歡投資ETF，除可長期投資外，期間還能領取配息。有網友的男友年終高達40萬，她自告奮勇替他理財，將40萬全數投入買進10張00770，一算發現配息就是她一個月的薪水，男友也大方的說，配息就當作她的年終獎金，讓她相當感動。

看線圖買賣有三優點…以豐田汽車為例 買點和賣點一眼就發現

股票市場當中，專家及其操盤的演算法交易（以機械式機器人進行的買賣），個人投資客，以及其他所有股票玩家的買賣訂單會進行交易，…

小額投資鎖定雞蛋水餃股？ 一票人喊「當初抱住陽明早退休了」掀熱議

不少小資族剛接觸投資時，會選擇購買較低價的股票，而這些股價低、價位長期在個位數的公司股票被稱為「雞蛋水餃股」，意思是價格同雞蛋、水餃般便宜。而日前就有網友提問，假設購買8元的低價股，用100萬買也有125張，要是剛好這支股票上漲的話，獲利將會相當可觀，此話題一出在網上引起討論。

若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

停止升息時、報復性消費結束！「這三檔」被低估的勢股將受惠大反彈？

2022年因為升息而受傷的潤泰新、根基、大成，無論造成獲利虧損或產業蕭條都無妨，重點是這些公司依舊頂著升息的壓力持續進步中，等到升息停止之時，重返成長應該就不是什麼難事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。