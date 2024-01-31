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「多少錢就買」還在當韭菜被割？ 投資專家：散戶的唯一勝算在這裡

聯合新聞網／ 樂金文化
股價就相當於「多少錢」，並非只有專家才知道的極機密資訊。 示意圖／ingimage
股價就相當於「多少錢」，並非只有專家才知道的極機密資訊。 示意圖／ingimage

從耗費在蒐集資訊的資金量、人才、分析量及資訊來源等層面來看，個人投資客是壓倒性的弱勢者。那麼，壓倒性的弱勢者該怎麼贏過占有絕對優勢的勝利者呢？

個人投資客應該在別的賽場上比試，而不是在基本面或企業價值分析的賽場，專家和專家之間互相爭戰的地方。那麼，個人投資客的賽場在哪裡？那就是「技術分析」，關注「股價」這個專家和個人投資客都能平等接觸到的資訊。

股票市場每天都有想買股和想賣股的人一起提出「多少錢就賣」、「多少錢就買」的委託單，交換股票和金錢。

本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》
本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》
股價就相當於「多少錢」，並非只有專家才知道的極機密資訊，而是買賣成立的瞬間任誰都能接觸到的公開資訊。

換句話說，關於股價方面，專家和個人投資客，都能在幾乎同一時間取得相同的資訊。

要是專家投入大量的資金，開始買進某家企業的股票，這項資訊一定會以「股價上漲」和「成交量增加」的形式，顯現在標示股價變化的線圖上。

當然，單純看到股價變化就倉促判斷「在這裡買進」和「在這裡賣出」，也有「孤注一擲」、「五五波賭盤」的成分在。

企業價值也一樣，掌握最起碼的資訊，從取決於買家和賣家供需關係的股價動向，判斷現在該買進或賣出再交易，這就是短期買賣最理想的樣貌。

換句話說，就是技術分析加上基本面分析的「兩手策略」概念，買進前景有望的股票，賣出前景無望的股票。

但若沒有在這之前先做技術分析，也就是觀察標示股價變化的線圖，判斷「現在該買還是賣」、「接下來股票會上漲還是下跌」，就會連起跑線都搆不到。

（本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》作者：草食系投資家LoK 譯者：李友君）

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