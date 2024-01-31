美債部分殖利率再度下滑…債券ETF價格將漲？ 她提醒：進場應該分批別追溢價

上班前碎碎念系列

女子首先回顧一下剛收盤不久的美國金融市場，雖然美國市場在等待FOMC週三會議宣布利率政策下，觀望氛圍濃厚，四大指數漲跌互見，主要小漲的是費城半導體指數1.56%以及道瓊上漲0.35%。

美債部分殖利率則再度下滑，先前有撿到的朋友應該帳面數字今天都有機會翻正（或者早就翻正了？）。但是這邊女子要提醒大家，美國時間週三FOMC會議假設定調是6月份開始降息，那麼債券市場價格很可能提早反應（也就是台灣時間明天的美國債市），如果大家屆時要進場的話更應該留意分批、不要追溢價。

美元兌日圓昨天雖然小跌一點，但仍未貶破1美元兌147日圓；新台幣在亞洲貨幣中也表現相對強勁，目前1美元兌31.18新台幣。至於今天新台幣的匯率要等稍後匯市開盤才可知曉，不過下週就是農曆假期了，有美元、日圓需求的投資人，不妨可以先換一點下來（無論是使用雙幣卡、或者是有外幣現鈔提領需求的）。

有美元日圓現鈔需求的，女子自己是推薦國泰世華銀行可以線上換匯後到外幣提款機提領外幣，到2024年底提領都免手續費。而且線上換匯是用「即期匯率」會比「現金匯率」更好一些。

另外，永豐銀行跟DBS星展銀行也都有提供「跨國外幣提領」的優惠，這二家是適合「到國外緊急需要外幣現鈔」的人使用，本國（永豐跟星展）是不收手續費的，而國外則看提款的銀行或酌收一些些（女子也有遇過沒收的，這點很不一致），活動詳情大家可以搜尋或致電銀行客服瞭解，尤其永豐跟星展是需要提前在台灣臨櫃開通才可以在國外提款的！

最後回到女子昨天才在講怎麼投資日本基金，結果昨天晚上看到LINE TODAY財知道在講，但是主要是從「績效」跟「匯率」角度出發，說用美元或新台幣買，績效會比較好。女子看了真的差點吐血...完全忽略了「匯率」的因素，以及大家手上「本金持有的幣別」。

舉例來說，巴菲特為什麼在日本發行債券買日股？因為日本發行債券利率比較低、而且直接拿日圓買，當然是盤算未來日圓升值的話可以股價跟匯差兩頭賺...（影片女子放連結，但大家不用太認真看，女子會盡快把我的觀點寫成文章跟大家分享的）。

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