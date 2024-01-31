抱股過年100%上漲？他曝「2關鍵」穩賺 網噓爆：騙局一場

台股封關倒數5個交易日，排除新冠疫情的2020年，觀察近十年台股春節開紅盤後表現，持有時間拉長至開紅盤後20個交易日，台股上漲機率為百分之百。PTT網友討論，過年有「紅包行情」，散戶賣出、三大法人買進，春節後穩賺。其他人狠酸，「排除跌的年份是在哈囉？騙人家抱股過年」。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，依照歷史經驗，農曆年前進場布局，開紅盤日後收獲普遍都不錯，統計過去十年，開紅盤日台股上漲機率近7成，平均漲幅有0.49%，若排除2020年新冠疫情造成全球股市重挫的特殊事件，並將持有時間拉長至開紅盤後20個交易日，台股上漲機率為百分之百，平均累積漲幅3.43%。

一名網友在PTT發文表示，過年有「紅包行情」，散戶瘋狂賣出、三大法人瘋狂買進，年後等於穩賺，他笑稱，「上漲機率100%耶，還有人做錯邊。散戶做空有證據，目標衝破18600」。

其他人則留言「先跌10%，過完年漲1%，是嗎？」、「過去的案例不能作為預測股市未來走向」、「排除跌的年份，上漲的機率100%」、「不考慮現在在萬八上嗎」、「永遠記得20200130開盤出清台達電，之後狂噴」、「照新聞說的買賣股票100%會賠錢」、「你先抱，我ok」、「看到100%先噓再說」、「萬八變台股底部了，為什麼還有笨蛋要放空啊」。

還有人留言「知道要空爆了吧」、「排除賠錢的人，股市100%必賺錢」、「排除真的很靠杯，排除我賠的那些，我賺錢的機率是100%」、「完了，崩崩」、「喜歡空手的人就自便，反正是自己的選擇」、「很像某詐騙標語」、「騙人家抱股過年嘛」、「賠錢告死你」。