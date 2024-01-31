專業投資客會買在哪個點？ 從索尼集團成交量暴增看股價變化

那麼，專業機構投資客會買在哪個點上呢？答案就是股價開始上升的最初階段。舉例來說，圖10是索尼集團（6758）2020年8月起到2021年5月的股價變化。下方是標示「成交量」的柱狀圖，可以看出當天買賣了多少股票。

假如要問專業投資客會買在哪個點上，答案就一定是圖上圓A圈起的地方。只要看到期間A的成交量增加，就會發現有人趁著熊市持續時，開始大量買進索尼集團的股票。雖然不知道是不是專家就是了。

個人投資客當中也有具備接近專家敏感度的中上級人士，他們察覺到成交量和股價的上升後，就會開始跟風買進。這就相當於圖中用圓圈起來的B。

而會促進股價上升的「利多消息」，具體來說就是索尼集團公布2021年3月期業績預估上修的隔天，相當於C的地方，才揭露「索尼股票一直漲到這個程度，原因就在於此」這項「事實」。

本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》 一般投資客在這個階段才終於開始買進。只要看看圖中C處的成交量柱狀圖，就會發現最後一波買進讓成交量暴增。然而，C的成交量增加和A的意義是不同的。

A的成交量會增加，是因為「反正熊市會一直持續，我不想等了，真想賣掉索尼股票」的套牢派賣家，以及認為「不對不對，索尼出現了將來業績會好轉的徵兆，現在正是買進的時機」的專業投資客買家。

反觀C處的成交量會增加，是因為個人投資客買家大舉加入市場。他們覺得「索尼出現讓人瞪大眼睛的利多財報，社群網站和金融媒體都推薦買進，所以就買了」。另一方面，專業或中上級的個人投資客的賣家，則認為「反正股價也漲得夠多了，差不多該獲利了結，從高處脫手了吧？」

最後買股的一般個人投資客在買了索尼的股票之後，就不會再出現新的買家，於是C以後的股價就下跌了。

股票持續上漲的條件，完全是因為「新的買家陸續登場，認為『應該還會再漲』，因此即使在高點也願意收購」。當這樣的買家消失之後，業績再好的企業股價也會在一時之間下跌。

我本人在金融機構工作過所以知道，專業機構投資客擁有的資訊量，高達個人投資客的數倍或數十倍。他們可以直接採訪投資標的企業的IR（投資人關係，提供所需資訊給投資客）負責人、董事及總裁，天天蒐集經營狀況或今後業績演進的相關資訊。

這些絕不是違反法律的「內線資訊」，然而資訊本身的新鮮度和精確度，與只能接觸網路、雜誌或口耳相傳（這個最靠不住）的個人投資客有雲泥之別。

而且，從事證券公司或年金運用的機關投資客，每天就是以思考股票投資為工作，員工會建立「團隊」結為「一心」，再在分工合作的體制下投資。專門蒐集企業業績、更廣泛的總體經濟分析或世界情勢資訊的人也很多。

所以，即使個人投資客與專家在同一個賽場上比試，也不會贏。擁有股票市場主導權的人往往是專家。專業的機構投資客開始買了之後，股價才會上漲。

（本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》作者：草食系投資家LoK 譯者：李友君）