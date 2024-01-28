想進股市學交易又不想被當韭菜割？ 先掌握這三項原則「草食系投資」也能打敗肉食系

我是經營YouTube頻道「草食系投資家LoK Re:」的LoK，頻道訂閱人數為11.4萬人（2022年2月現在）。以前在某大學研究所專攻統計學（最近這門學問活用於處理大數據或推動人工智慧上，多半以「資料科學」的名稱稱之），畢業後在某間金融機構工作。

雖說是金融機構，但我是在與股票投資關係不大的部門工作十六年，逐漸對一成不變、故步自封的企業風氣感到厭煩，於是就在2019年以專業投資客的身分獨立開業。

我從2000年代當上班族時開始投資股票，還歷經2006年的活力門事件（編按：指因Livedoor公司涉嫌違反日本《證券交易法》而遭搜查，導致日股因恐慌而大崩盤的事件），2008年的雷曼兄弟事件，以及其他好幾次讓投資資金減半的「事件」。

當時我屢屢克服形同「活在地獄」的緊急狀態，獨自學習技巧，累積經驗和技術，開拓出獨到的投資方法。現在我已經藉由股票投資、外匯保證金交易及不動產投資，孜孜不倦的將資產慢慢增加到以億來計。

本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》 本書所介紹的短期買賣少不了「技術分析」，根據過去股價的變化預測未來的動向，而我也考到了日本技術分析師協會認證技術分析師（CMTA）的證照。

「草食系」不是以小吞大

我在YouTube影片上的頭銜是「草食系投資家LoK」。說到「草食系」，相信各位讀者會懷抱各種想像。像是在莽原上被獅子追趕的斑馬、追求健康而不太吃肉的素食主義者、或是對戀愛、出人頭地或暴富興趣不大的清心寡慾男……

不過，我想要透過「草食系」這個詞傳達的是「非肉食系」的投資方式，不是以小吞大貪得無厭，而是以自己的步調走自己的路，不受金錢操控，內心總是平穩安詳。

所謂的「草食系」就像是農耕民族，「肉食系」則像是狩獵民族。肉食系的狩獵民族常常要冒險捕捉龐大的獵物，某種意義上是與危險毗鄰的生活方式。

反觀草食系的農耕民族則會在平時耕田，專心培育作物。藉由定期收割田地培育的作物，就可以建立安定的生活型態。在日本談到「投資」，總是擺脫不了「一本萬利」、「不勞而獲」、「億萬富翁」、「秒賺一億的人」這種「浮誇」又「積極衝刺」的印象。

然而，其實關於金錢的活動，原本就是任何人生活中非常自然的一部分。例如，每天正常工作並將部分薪水存起來，盡量在超市購買便宜貨，寫家計簿勉勵自己節約，為了家人投保壽險，衡量房貸的還款計畫，加入公司的財形儲蓄（譯註：指日本企業從員工薪水中扣除一定比例金額存入銀行帳戶，替員工存錢的制度）或員工持股會等。

為什麼提到「投資」這個類別，就偏偏必須採取肉食系的方式，以小吞大拚命賺錢，才能開始進行呢？這樣一來，許多人的投資別說是增加寶貴的金錢了，實際上反而是越投資越少。這就本末倒置了。

我想說的是，就算不去做投資也不會死。投資也有「恐怖的一面」，會有慘敗之後損失寶貴金錢的風險，更有人生或精神蒙受重大傷害的危險性。所以我的看法是，沒有必要為了急於賺錢而不惜背負那樣的風險。

投資對於人生並沒有那麼不可或缺。既然如此，難道就不能更加放鬆，以快活的心情投資嗎？那就是我傾注在「草食系」這個詞的想法。

穩穩賺的三大原則

具體來說，LoK流草食系投資有三項原則，那就是：

①反對肉食系 不做以小吞大、甘冒風險來獲得報酬的肉食系投資。尤其是在擁有本業之餘投資的人應該很多，要極力避免因沉迷投資而對本業造成不良的影響。

股票投資免不了會暴跌。這時可不能連工作都不專心做，窩在廁所裡一直用手機盯著暴跌的股價。

②不敗投資 投資剛開始最重要的是如何減少失誤。重點要放在「如何迴避大虧」，而不是聚焦在「一夕大賺」。「孤注一擲」的賭博對精神層面負擔太重，原本贏得了的事情也會贏不了。所以必須要培養「不敗投資」的思考。

③不看鄰家的草地 「我靠投資賺很大！」即使看到別人在社群網站上這樣宣揚，也無須感到不甘心。別人是別人，自己是自己。隔壁賺很大之人的人生和自己的人生完全沒關係。漫長的人生當中，藉由投資獲得收益的機會要多少有多少。

這三項就是「草食系投資」的基本原則。

通常談到做當沖或其他股票短期買賣的人，給人的印象就是「獵人」。不放過股價一丁點的風吹草動，錙銖必較、貪婪的追求利益。

但是，短期買賣並非都是如此。還有一種符合以上三項原則的「草食系短期買賣」，也就是本書將會詳細介紹的「埋伏定點投資」。

只要制定相當嚴密的規則，再準確的盯住剛好符合這些規則的股價波動，勝率也就會提高，能夠確實累積收益。

這樣的方法將會在本書中向各位介紹。讀者不妨當作是簡單易懂的手冊，只需記住和遵守記載的內容，按照規則去做，從長遠的眼光來看就會成功。

（本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》作者：草食系投資家LoK 譯者：李友君）