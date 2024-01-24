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陸擬砸2兆支持股市 網酸「陸版國安基金」：恐只有一日行情

聯合新聞網／ 綜合報導
彭博引述知情人士報導，中國政府為了穩定股市，正考慮多項支持措施。香港股市周二早盤應聲反彈，A股止跌轉漲。中新社
彭博引述知情人士報導，中國政府為了穩定股市，正考慮多項支持措施。香港股市周二早盤應聲反彈，A股止跌轉漲。中新社

彭博引述知情人士報導，中國政府為了穩定股市，正考慮多項支持措施。香港股市周二早盤應聲反彈，A股止跌轉漲。PTT網友討論，消息一出港股就大漲，但撒錢政策恐怕無法解決根本問題。有網友狠酸是「陸版國安基金，看得見的黑手」，有人擔心該政策會引發更大的泡沫，救市政策可能只能維持一日行情。

不願具名的人士向彭博透露，決策者考慮成立規模約人民幣元2兆元（2,780億美元）的股市平準基金，資金主要來自中國境外機構，將透過滬港、深港通投入A股。他們說，當局還考慮透過過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司，向A股投入至少3000億元的本地資金。

一名網友在PTT發文表示，此消息一出港股大漲，「太誇張了」，他好奇，「為什麼陸股上證不直接投入，反而由境外資金轉港股入市？有沒有除了灑錢的政策就不知道了，目前看來灑錢是最直接，就怕根本沒用」。

其他人則留言「提款機補鈔了，一次補兩兆」、「ATM補鈔囉」、「看得見的黑手」、「破底翻而已，怕股市整個崩盤硬拉」、「抄台灣的政策？」、「外資準備搶進套現了嗎」、「更大的泡沫」、「救市開始還會繼續跌」、「把錢騙進去補洞，再鎖死」、「最近救市政策都只有一日行情啊」、「看今天多少人會被騙進去」、「看來財政赤字貨幣化要來了！讚啦！人民幣要不值錢了」、「一兆不行就兩兆，兩兆不行就四兆，總有行的一天」。

不少人酸大陸此做法是模仿台灣國安基金，紛紛留言「類似國安基金的東西」、「笑死，平準金，中國抄作業膩」、「這在學台灣嗎」、「超大型國安基金？」、「大陸也懂台灣etf」。

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