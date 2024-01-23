谷月涵開示！網曝台股2走勢「外資要走、台股衝2萬」籲：短空長多
台股攻上17800點。前外資分析師、寬量國際策略長谷月涵表示，就資金面和半導體基本面而言，比較看好台股上半年表現，但美、台資金「已經用得差不多」，對於短線台股要突破萬八或兩萬點不是很有信心。PTT網友表示，谷月涵發話，外資要走、台股必到2萬點，建議「短空長多」。
谷月涵出席寬量國際台灣半導體供應鏈主題投資記者會時指出，市場對人工智慧（AI）及半導體類股的看法比較樂觀，只不過AI到底會帶來多大的成長空間，還不明確。他表示，外資今年1月原本賣超台股，從1月18日台積電法人說明會後，突然轉為大買台股、台積電和電子類股，這樣的動能應該可以維持至少數週或1、2個月時間。
一名網友在PTT轉貼新聞表示，谷月涵開示「外資大買不會太快消失、對台股兩萬點不是很有信心」，他擔心，谷月涵多、空都講，投資策略有點難做。
其他網友留言「外資跑人，內資拱上兩萬，懂了」、「這盤就二萬點到3955區間振盪」、「谷大濕這樣說...看來這幾天逢高要獲利了結了」、「大師...你這樣要怎買」、「這樣算....穩了嗎？」、「訊號來啦」、「短空長多？」、「所以是多還是空看不懂」、「訊號來了」、「這一半一半的是想怎樣」、「谷大師訊號出來了」。
還有人留言「兩邊都說，一定有一邊對，智將大師」、「沒問題了，兩萬點必到」、「難怪有賣壓，太準了，我笑死」、「開始學投顧講話了嗎，漲也對，跌也對」、「完了，明天一根」、「外資要走了」、「完蛋，過年前不會過12月高點了，只能打混摸魚」。
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