台股萬七＝非理性波動？ 政府想護盤惹怒全網：空軍沒人權
行政院發言人林子倫表示，未來股市若發生非理性的波動現象，必要時各相關單位也會採取穩定市場措施，請國人切勿過度恐慌。PTT網友討論，「又是有政府好安心」，其他人狠酸，「萬七護盤，空軍沒人權」。
近日台股出現明顯跌勢，林子倫強調，證交所及相關部會對於類似的事件都有關切，但台灣各項經濟情勢也持續回升中，顯示台灣的經濟發展基本面仍是相當穩固，未來股市若發生非理性的波動現象，必要時各相關單位也會採取穩定市場措施，請國人切勿過度恐慌。
一名網友在PTT發文表示，「沒想到連盤中都可以被主管機關端一碗麵，又是有政府好安心了」，他也說，最近電價可能調漲，還有核二、核三延役等議題，都算是基本面問題。
其他人則留言「整天講基本面的輸最多」、「非理性上漲的時候你也沒放空啊」、「只要下跌就是非理性」、「已放空台指期，期待中」、「空蛙哭爆」、「萬七護盤，空軍沒人權」、「萬七都快變台股底部了」、「這輩子看不到萬四了啦」、「漲到萬7怎麼不說是非理性上漲呢，救救空蛙權益數」、「翻譯：你各位當個理性的韭菜，不要亂賣，懂？」
還有人留言「萬七是要穩定個屁」、「很多支根本亂炒漲起來的」、「萬七護盤真是厲害」、「萬七欸，怎麼對股市干預這麼大」、「萬七這那邊叫什麼？連對岸跌成這樣都沒有這麼愛叫」、「只要下跌真的都非理性，漲的時候怎麼沒有非理性」、「又要干預股市」、「萬七欸，空軍投降吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言