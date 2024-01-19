台股萬七＝非理性波動？ 政府想護盤惹怒全網：空軍沒人權

行政院發言人林子倫表示，未來股市若發生非理性的波動現象，必要時各相關單位也會採取穩定市場措施，請國人切勿過度恐慌。PTT網友討論，「又是有政府好安心」，其他人狠酸，「萬七護盤，空軍沒人權」。

近日台股出現明顯跌勢，林子倫強調，證交所及相關部會對於類似的事件都有關切，但台灣各項經濟情勢也持續回升中，顯示台灣的經濟發展基本面仍是相當穩固，未來股市若發生非理性的波動現象，必要時各相關單位也會採取穩定市場措施，請國人切勿過度恐慌。

一名網友在PTT發文表示，「沒想到連盤中都可以被主管機關端一碗麵，又是有政府好安心了」，他也說，最近電價可能調漲，還有核二、核三延役等議題，都算是基本面問題。

其他人則留言「整天講基本面的輸最多」、「非理性上漲的時候你也沒放空啊」、「只要下跌就是非理性」、「已放空台指期，期待中」、「空蛙哭爆」、「萬七護盤，空軍沒人權」、「萬七都快變台股底部了」、「這輩子看不到萬四了啦」、「漲到萬7怎麼不說是非理性上漲呢，救救空蛙權益數」、「翻譯：你各位當個理性的韭菜，不要亂賣，懂？」

還有人留言「萬七是要穩定個屁」、「很多支根本亂炒漲起來的」、「萬七護盤真是厲害」、「萬七欸，怎麼對股市干預這麼大」、「萬七這那邊叫什麼？連對岸跌成這樣都沒有這麼愛叫」、「只要下跌真的都非理性，漲的時候怎麼沒有非理性」、「又要干預股市」、「萬七欸，空軍投降吧」。