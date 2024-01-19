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大盤極限反彈做多？他曝「這數字」以下無腦進場 網酸太早了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友規劃做多大盤。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
網友規劃做多大盤。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股18日開高震盪，早盤最高一度拉升至17300.29點，終場收在17227.79點。今（19）日開盤再上漲318.72點，開盤指數17,546.51點；台積電以625元開盤，大漲37元。有PTT網友規劃投資大盤「極限反彈多」，只要在17100到17200點以下就無腦進場。但有人認為「還太早」，直呼連崩一週不要不信邪。

台積電18日法說會後，美國存託憑證（ADR）狂漲9.84％，以113.03美元作收，較台北交易溢價高達21.4％，帶動台積電今日在台股跳空以625元開盤，直接收復600元大關。雖然股價暴衝，但K線呈現黑K，盤中股價暫時還沒超越開盤價。

一名網友在PTT以「大盤極限反彈多」為題發文表示，他認為，台股快速修正就是等搶一波反彈，他規劃在17100到17200點以下就無腦進場，停損為50點或更高可承受範圍，他提醒，「記得用程式單停損保護自己免得腳麻砍不下去」。

該網友說，「預計搶個看五日線下彎壓力給不給面子，原本生產者數據難看，但消費數據還行，經濟疲軟應該是漸進式的，看大人給不給玩遊戲，刺激的極限反彈我喜歡可樂一大波」。

其他人則留言「會贏」、「勇者是你」、「這邊賭一把沒啥問題」、「你輸了也沒差，會有更多便宜貨」、「你會數錢」、「年底拚多多」、「你會贏，恭喜」、「機會屬於勇者」、「今年最低點就在這邊，開盤多單20口」、「反彈會很屌」、「睏飽數錢」。

但也有人留言「你太早了，上次極值看來沒勸退你，這次兩週才殺一點點就做多」、「連崩一週不要不信邪」、「真的太早，目標14500」、「什麼14500，我看是8000，垃圾台股用力空」、「反彈有機會啦，只是很多人把反彈當作大多頭就很低能」、「17000還反彈，短期差不多，不然是要彈多高」。

台股 PTT 大盤 台積電

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