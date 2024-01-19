台積電表現超預期 網預言「拉G盤再現」上看7百：帶台股衝萬八

台積電公布去年第4季每股稅後純益9.21元超預期，與前一季相較，2023年第四季營收增加了14.4%，稅後純益則增加了13.1%。PTT網友對收益表示驚嘆，有人直言「明天(19)看來又是拉G盤，大盤該漲停板了吧」，甚至看漲台積電上看700元、帶領台股走向萬八。

若以美金計算，台積電統計，2023年第四季營收為196億2千萬元，年減少了1.5%，季增加13.6%。2023年第四季毛利率為53.0%，營業利益率為41.6%，稅後純益率則為38.2%。

一名網友在PTT轉貼台積電新聞。網友對於台積電營收表示讚賞，紛紛留言「超扯」、「強喔」、「打臉一堆預測」、「台積電撐著了，3nm需求軟弱，維持毛利，不錯不錯」、「今年應該可以挑戰40元關卡了」、「稅後還蠻強的吧」、「噴上700」。

不少人看好近期台股表現，留言「明天又是台積和他的快樂夥伴的一天」、「明天看來又是拉G盤」、「明天大盤該漲停板了吧」、「gg期噴出」、「期貨噴」、「如果沒改變台股很難跌到哪去，除非貨幣政策又大波動」、「賺爛了賺爛了」、「外資不是預測750？快噴吧」、「噴爛，記住叫你做空的」、「看好的明天記得開盤買入準備漲停」、「明天噴爆，帶領台股走向萬八，恭喜這兩天低頭撿鑽石」。

但也有人態度較為保守，留言「之後漲電價還能不能維持那麼高毛利就不知道了」、「獲利跟不上股價」、「超爛哈哈，明年不可能39塊了」、「看來Q4比預期還要好，毛利率沒掉到50真意外」、「沒用啦，明天繼續跌，這個早知道了」。