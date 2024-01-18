他曝「集運指數不會漲」原因 這時段有漲勢！網籲：別抱長線

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聯合新聞網／ 綜合報導
紅海危機尚未落幕，牽動航運股價。示意圖。（路透）
紅海危機尚未落幕，牽動航運股價。示意圖。（路透）

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一名網友在PTT發文表示，紅海危機無法帶動運價指數，現在集運指數每天開高走低，主因是胡賽跟某航運公司達成協議，中國宣布停止以色列貨運，等於胡賽跟中國航商達成協議，既然胡賽不攻擊中國船商，集運指數就沒有飆漲理由。

該網友說，進入春天是巴拿馬運河乾水期，美東線可能會有一波漲勢，但不時來個胡賽的新聞，可能會讓水手風浪有點大，上下就是一根，抱著的人心臟要很硬。

其他人留言「很多人忘記了，航運是供過於求的狀態，新造船太多，運力成長，大大大於貨量成長，這不宜抱長線」、「供過於求早就知道，股價卻從底部反轉」、「供過於求是沒錯啊，但你有真的去看差幾趴嗎」、「被拉起來的運價就看能撐多久，一直在這價位震盪不拉上去，海運公司也是賺飽飽，也能避免太多廠商被運價侵蝕成本的問題，導致不出貨」。

還有人留言「運價能撐半年算他厲害，但我不信」、「供過於求的問題被海盜解決了，股票不能只看基本面」、「還在胡塞，歐船都蹦了」、「我是不敢空他」、「看每週籌碼總股東減少那麼多人，就知道股價行情還沒結束」、「運價指數不是說明一切了嗎」、「題材不吸引人所以沒爆」、「、等營收出來的時候就知道，那時候可能沒便宜船票了」。

巴拿馬運河 紅海 PTT 長榮 葉門

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