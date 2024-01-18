中國經濟拖垮股市？他憂「進入十年大空頭」 網酸：早就上演

中國經濟表現不佳，PTT網友討論，中港美日資本市場脫鉤，目前恆生指數距離最低點只有千點左右，逼近金融海嘯低點，若突破頸線，等於中國市場要進入十年以上的空頭。其他人則留言「早就上演大空頭了，有人還以為可以置身事外自己漲自己的，天真」。

一名網友在PTT發文表示「股市終於要開始認真面對中國經濟不振嗎？」他指出，觀察股市這麼多年，沒看過中港美日資本市場脫鉤這個嚴重的情況，港股已經委靡許久，瀕臨破底、破頸線位置。

目前恆生指數15500點，距離2023年最低點只有千點左右距離，逼近2008年金融海嘯低點13000點附近，一旦跌破頸線，代表中國市場可能要進入超過十年的大空頭。

該網友說，雖然要抗中保台、愛國、富含台灣價值，但經濟這件事情實在是很難不把中國當一回事，一個十幾億人口的市場瞬間垮台，雖然人人認為今年要復甦了、庫存下降了、中國要再起了，但中國真的去不來、又準備躺下去，光是消費性電子市場的減損，根本是AI難以彌補的缺口，他問「怎麼看美日台股市還在逼近新高的位階，但中港已經確定走空的事實？」

其他人則留言「已經上演，陣痛期」、「跌深就是利多，別看到跌就看壞股市」、「早就上演大空頭了吧，你反應也太慢了」、「有人還以為可以置身事外自己漲自己的，天真」、「外資直接用幾百億發表對台聲明了」、「陸港股誰敢買阿」、「美國經濟制裁很可怕的啊」、「經濟脫鉤不可能是常態，股市最終要反映經濟」、「確實，台積電該下去500了」。

還有人留言「美國就打算抽中國的水去撐自己聯盟，但水抽乾以後怎麼辦才是問題，又要去哪抽水，又或是開始印鈔補水」、「但是中國經濟股市很好的那幾年，台日韓表現很糟」、「我現在一直處在想放空中國股市的念頭，都會想我今天空是不是晚了，結果隔天又大跌」、「中國跌倒就會有其他國家站起來，小波浪而已怕啥」、「跟著美國爸爸，吃香喝辣」。