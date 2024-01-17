全球最大基金帝國如何度過金融危機，持續有機成長？ 致勝關鍵就在這裡！

（編按：比爾．麥克納布於二○○八年八月三十一日接棒成為先鋒領航集團的CEO，然而，卻立即面臨幾十年來最急劇的熊市壓力。如何度過這場危機，對先鋒和他個人來說都至關重要。）

麥克納布參考商業作家柯林斯（Jim Collins）的著作，並從中採用一個強大的戰略管理概念，也就是一個概括先鋒業務戰略的有效形象──一個飛輪，一個安裝在軸上的圓盤，起初因慣性而緩慢旋轉，但隨著努力漸漸開始加速，最終得以依靠自身的動力旋轉。

麥克納布表示：「先鋒的飛輪是從能夠壓低費用的低成本基金開始，較低的費用可以為投資者帶來更好的報酬，從而導致更多投資者向先鋒投注更多資金，也使得先鋒可以在強大的良性循環──也就是飛輪──當中降低費用，進而使先鋒吸引更多資產，壓低費用，吸引資產，壓低費用……以此類推。」

麥克納布把「飛輪」變成先鋒的一個通用語，以促進整個組織對它的理解。在科羅拉多州跟柯林斯會面之後，先鋒的高層確認根據該概念而產生的十個主要目標，然後再將之減少為五個，並統稱為「飛輪二．○」。

本文出自《指數帝國揭密》 「首先，我們把焦點放在下一代產品和服務；第二，我們想成為一家真正的全球性公司；第三，繼續努力降低成本；第四，我們需要透過管理包括網路安全和監管變化在內的風險來保護我們的側翼；第五，我們希望繼續強調+A的領導力。

飛輪二．○對我們來說是一個重要的關鍵，我們決定不要去「做所有的事」，我們不會像嘉信理財集團（Schwab）那樣進入銀行業，我們也不會像貝萊德投資公司那樣投資私募股權交易。」

目標──延伸目標──也被設定在四個核心上：一、九○％的主動管理基金扣除費用之後，至少在十年間的表現要優於同類基金；二、八○％的先鋒客戶／投資者／擁有者給出很高的「淨推薦」分數，反映出將它推薦給其他人的可能性；三、「投入」的工作人員跟「不投入」之間的比例要達到或超過九倍；四、先鋒的平均費用率要降低十個基點，從○．二％降至○．一％。重點則是要自動化，才能以愈來愈低的成本提高服務價值。

先鋒平均每天都會收到超過十億美元需要管理的新資產。「由於先鋒現在的經營規模很大，因此可以放出的投資資金也很龐大。」麥克納布說：「我們可以開出幾張一億美元的支票，來支持令人興奮的新發展，以實現我們讓所有投資者都能得到公平對待的企業使命。」

他說：「總的來說，我們的核心價值觀必須一直保持不變，但每一代人也必須改變這些核心價值觀的實踐方式。為了能夠順利過渡，有必要變動施行細節。先鋒的投資者愈來愈不會把他們的經驗拿來跟富達或嘉信比較，而是跟亞馬遜和Google等技術領先者進行比較，聯繫方式也正在從iPad轉移到iPhone。」

麥克納布同意，那些認為財務諮詢建議可以為先鋒的客戶／投資者帶來主要利益的觀點。正如他所說：「由於股票市場的變化，使其效率大大提高，先鋒在幫助投資者擊敗市場這方面恐怕做不了太多，但我們肯定可以做很多事情，來幫助投資者發展出健康的長期財務計畫，並幫助他們堅持執行這些計畫，而不是犯下代價高昂的錯誤。」

（本文出自《指數帝國揭密》作者：查爾斯．艾利斯 譯者：梁東屏）