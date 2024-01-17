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雲豹能源（6869）開盤沒多久便漲停鎖死！ 網酸：跟著小公主一定很幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

再生能源整合服務商雲豹能源（6869）決定將去年盈餘分配拉升至逾七成水準，以去年每股獲利近9元實力，去年每股配息上看6元，在經營團隊拋出高股息的議題，雲豹能源昨日在大盤重挫下，反而逆勢走揚，盤中最高觸及104.5元，漲幅近4%；而今日開盤不到半小時，就漲停鎖死。

民進黨贏得總統大選後，太陽能相關個股即上演慶祝行情。其中，與綠營關係不錯的雲豹能源，近日股價表現皆亮眼。

一名網友在PTT發文表示，雲豹能源的股價，竟然開盤沒多久就漲停鎖死，只看今年的話從95元到今天鎖在113.5元，台股大盤今年則是跌了700點，雲豹能源漲停鎖死，代表什麼呢？

其他人則留言「要發大財了」、「誰叫你選前不買進」、「20年台電概念股」、「早跟你說跟著黨發大財自己不信怪誰？」、「台電虧錢，雲豹賺錢」、「小公舉（主）落選，補償錢包」、「跟著小公主 一定很幸福」。

臉書社團「當沖勒戒所」有網友發文用賴清德的競選標語發文大酸：「選對的人 走對的路 投資的選擇」。

雲豹能源 賴清德 民進黨 賴品妤

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