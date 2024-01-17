美政府建議避走紅海 網嗨「散裝準備噴一根」：睏霸數錢

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）周一發射反艦飛彈，命中一艘美國散裝貨輪。PTT網友直呼「連美國政府都建議避走紅海，不用懷疑，睏霸數錢！」網友嗨喊「散裝準備噴，直接一根！」

美軍中央司令部在社交媒體平台X發文說，當地時間下午4點左右，懸掛馬紹爾群島國旗的散裝貨輪 Gibraltar Eagle在亞丁灣遭到襲擊，沒有人員受傷，船隻並未出現重大損壞，且正繼續航行。

美國運輸部周一已向美國商船發出警告，要求避免航行當地，等候進一步通知。

一名網友在PTT發文表示，紅海即使被美國護衛保護還是很危險，因此美國政府建議避走紅海，如果行走紅海「保費噴噴噴」，他直呼，「連美國政府都開口了，還懷疑什麼？大家繼續，睏霸再數錢」。

其他人則留言「航酸不喜歡這篇文章」、「胡賽後面有伊朗無限供應軍火」、「美國現在管不住以色列了嗎」、「跟瘋子拚死活，正常人會怕，搞不好下禮拜就不打了，航運崩」、「今天依舊開高走低啦，都演幾次了」、「遲早要買海運」、「美國也幫忙抬價」、「只有貨損沒死人就沒有正當理由出兵，自古以來都這樣」、「這事短多長空，水手還可以高潮，笑死」、「是不是該認真思考這條航線如果長期停駛，會有什麼蝴蝶效應了」。

還有人留言「強怕狠，狠怕沒天良、沒天良怕瘋子」、「再傻也知道每週運價在爆漲，不會跑去賣船票好嗎」、「150以下的阿榮是上天的禮物」、「去年到現在也沒多久，本來就還是短」、「這些ID真的很急欸，越po越讓人有利空出盡的感覺」、「三年前的航酸好像也很愛說短多長空，歷史果然會重演」、「今天一根，恭喜水手」、鴻海明天一根」、「ZIM今天可以期待吧」。