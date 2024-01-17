贏過90％以上主動式基金的績效！降低風險卻不會降低報酬、五兆美元資金緊抱指數基金的理由

（編按：美國投資管理巨擘──先鋒領航集團，管理兩百多個指數基金和基於指數的ETF。這個管理部門最初由加斯．索特和一名助手組成，現已發展成為一個擁有八十人的組織）

一九九○年代時，地方報紙很喜歡為個人投資者舉辦「投資者週末」。這些活動通常在會議中心舉行，參展廠商提供各種投資項目或投資服務，同時也會有多個大房間用於各種投資主題的研討會，還有一個大型會議廳用來舉辦幾個主題演講。

這些投資者會議開放給任何想聽取有趣演講、探索商品內容、以及想全面了解投資的人。索特就是這類活動的常客：「我每年大約會做二十五場演講。通常是組成一個三人小組，跟兩位最近表現出色的主動管理經理人配對──如果沒有表現出色，他們也不會受邀參加。我通常都會被要求介紹並捍衛指數基金，指數基金當時還處於起步階段，投資大眾沒有很完整的認識，也絕對還沒有廣泛為人接受。」

他接著說：「諷刺的是，儘管我建立並管理先鋒的股票指數組，但我親自管理的兩支基金都是主動式量化基金。雖然從來沒人向我提起這個事實，但這段時間裡許多人都在問，先鋒如何解釋自己同時提供主動型基金和指數基金。那是因為先鋒真正的『信仰』是低成本投資，而不是主動或被動。主動和被動都可以在投資者的投資組合中占有一席之地，前提是它們必須低成本。」

本文出自《指數帝國揭密》 指數基金雖然速度緩慢、卻腳踏實地的開始成長。就索特的觀點來說，有三大催化劑最終推動指數基金可以跟主動投資平起平坐：

一、發生於九○年代最後幾年的科技泡沫中，以奇異（GE）、微軟（Microsoft）、思科（Cisco）、英特爾（Intel）等為首的大盤成長股，幫助標準普爾五○○指數贏過九○％以上主動式共同基金。

儘管當時其實整體市場指數更能代表市場，但由於前述的成績，標準普爾五○○指數成為指數基金的代名詞。沒有什麼比超凡的績效更能吸引媒體報導和現金流的，這可以說是指數基金資產的第一次大幅成長。

二、當科技泡沫或網路泡沫在千禧年之初破滅時，許多投資者都增加持有曾經快速發展的成長型股票，許多財務顧問也在其客戶的投資組合中持有大量這些股票。然而，凡事有漲必有跌，隨著泡沫破滅，這些股票崩盤了。

這個慘痛的教訓也許強化現代投資組合理論的最大主張──投資者可以透過分散投資來降低風險，同時不會降低報酬。投資顧問和投資者也都意識到多元的必要性。另外，沒有哪支基金會比整體市場指數基金更多元，因此又引起一波巨額資金流入指數基金，尤其是整體市場指數基金。

三、二○○八年所發生的全球金融危機，對人們如何看待投資的未來產生深遠的影響。許多人，可以說大多數人認為，經濟成長將有許多年會低於歷史成長率。在那種情況下，投資者的報酬也被認為將遠低於歷史標準。

對較低報酬的預期，意味著費用愈來愈被認為對投資者的利潤來說很重要，因此投資者開始尋找低成本基金。由於指數基金的費用相較起來，只是普通主動型基金成本的一小部分，這使得它們特別有吸引力，第三波現金流──或許稱得上是浪潮──於是湧入指數基金。

這些重大事件的根本原因，是指數基金幾十年來的表現都優於大多數的主動型基金。另一個原因則是，愈來愈多的人，特別是在大公司任職者，認識到根據制訂退休金計畫最低標準的聯邦法律《受雇者退休收入保障法案》（Employee Retirement Income Security Act, ERISA），最好使用低成本、廣泛多元化的指數基金。

一九八七年，索特創立基金時的資產是十億美元。當先鋒的股票指數資產總額超過三十億美元時，柏格有天出現在索特的辦公室門口，說：「加斯，你等著看，總有一天指數基金會變得非常大，它將會有超過一百億美元的資產。」

當時，索特很想知道這件事是否有可能在他的職業生涯中發生。結果索特二○一二年退休時，先鋒的指數基金資產已是柏格當年滿懷希望所估計的一百多倍──一兆美元。自此以後，指數基金更是倍數增長，到二○二二年已超過五兆美元。

（本文出自《指數帝國揭密》作者：查爾斯．艾利斯 譯者：梁東屏）