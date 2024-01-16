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謝金河：馬斯克恐被陸夾殺！網反預言：特斯拉將止跌回升

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河認為，馬斯克可能遭到中國造車產業挾殺，成為美國科技七雄第一家中箭落馬的企業。圖／路透
謝金河認為，馬斯克可能遭到中國造車產業挾殺，成為美國科技七雄第一家中箭落馬的企業。圖／路透

財信傳媒董事長謝金河表示，2024年最慘烈的市場，電動車市場可能名列其中，這當中，比亞迪輾壓特斯拉可能是大戲。PTT網友笑稱「反指標」謝金河開口，要搶買特斯拉的投資人，明天要記得下手。網友戲稱，特斯拉投資人馬斯克做夢都會笑了，特斯拉將上看500元。

謝金河日前在臉書分析，今年美國科技七雄中的Tesla可能慘遭重創。目前比亞迪市值只有Tesla的十分之一，23年比亞廸本益比18倍，Tesla81倍，24年股價勢必有一番大調整，馬斯克可能遭到中國造車產業挾殺，成為美國科技七雄第一家中箭落馬的企業。

一名網友在PTT分享貼文，並表示，謝金河開示「比亞迪大勝特斯拉」，謝金河身為反指標，股民必須跟謝金河的預告反著做，他提醒，美股16日開盤，要搶買特斯拉的投資人要多加留意。

其他人則留言「TSLA上看500」、「馬投顧：謝老謝」、「歐印特斯拉的時候到了」、「低點訊號來了」、「我明天要用力敲大特斯拉了」、「東方神秘力量」、「來加碼特斯拉」、「比亞迪要怎麼跟特斯拉比啦」、「特斯拉感謝您」、「其實如果台灣不擋大陸車，BYD不一定賣輸TSLA，內裝跟一些配件BYD贏之外，價格很可能是T的7折」、「就是現在，滿倉歐印老馬」。

還有人留言「買爆TSLA」、「感謝特特終於可以止跌了」、「明天美股沒開，恨啊，我想歐印」、「可以ALL IN了，謝謝老謝」、「訊號來了，車用終於又要大漲了」、「跌破200我就買」、「太陽能有救了」、「感謝開示，特斯拉可以買了」、「看特最近跌成這樣，老謝於心不忍」、「趕緊關注特斯拉概念股」、「老謝金口一開，該進TSLA了」。

謝金河 馬斯克 特斯拉 PTT

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