綠營勝選觀光OVER！股市重挫 網悲喊：別再想靠陸客賺錢了

民進黨總統候選人賴清德勝選，換言之，大陸開放旅客來台的時間依然遙遙無期，PTT網友坦言「不要再想著靠陸客來台賺錢了，觀光is over、國旅is over」，觀光股將全面重挫。

受選舉結果影響，觀光股15日成為盤面最弱勢的個股，其中，又以飯店股和旅行社股賣壓最為沉重，為空方狙擊目標，飯店股中的富野（2736）、寒舍（2739）盤中跌幅達5%，雲品（2748）、夏都（2722）也遭賣壓席捲。旅行社股方面包括鳳凰（5706）、五福（2745）、雄獅（2731）、易飛網（2734）皆出現重挫，盤中跌幅逾3%。上市觀光類股指數盤中來到129.29點，跌幅近2%，創近半個多月來新低。

一名網友在PTT發文表示，民進黨政府再度勝選，受反核政策影響，綠能股大幅上漲，另因陸客不來，觀光股也全面重挫，他表示，業者不要再想著靠陸客來台賺錢了，「觀光is over、國旅is over」，他狠酸，請業者趕快把補助吐出來，不要整天只想吃飽賺好、不思進取。

其他人則留言「觀光真的over，絕對不是陸客不來，是不思長進」、「剛好遇到疫情所以國旅還沒死透吧，現在都往外飛了，誰要在台灣玩」、「台灣住宿這麼貴國人都不挺了，要現在的中國人來？」、「觀光業倒光重練比較快」、「搞觀光不如炒房炒股好賺」、「觀光區有必要整合一下，沒什麼特點」、「繼續灑補助就能救起來」、「其實主要是做高檔buffet的幾乎都有賺錢吧，現在高檔餐廳比高級旅館賺錢」。

還有人留言「陸客不來，價格轉嫁國內消費者啊」、「漲價你各位還不是搶爆，有在怕嗎」、「這幾年最爽的是看台中那些拉皮老旅館又一個一個死了，當初只拉外皮，內裝不改，只靠陸客爽賺，少了陸客根本沒人要住」、「旅遊業老是有不確實際的幻想，以為陸客是金礦吃屎啦」、「呆彎觀光根本割韭菜」、「觀光業連台灣人都不想買單了，價格比國外貴」。