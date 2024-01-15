台股會不會有選後行情？ 她：對未來台灣經濟仍然是樂觀的

上班前碎碎念系列

台灣經過大選，國際媒體第一個關心的事情是：半導體產業未來是否有風險？足以見得台積電還有以科技股為主的台股在世界眼中的地位。在新當選總統賴清德競選期間及受訪時的表現，都可以看出他會延續蔡英文路線，也就是「台美日同盟」的基本態度，尤其副總統蕭美琴和美國的關係，女子認為未來這個同盟關係將會更加穩固。

儘管面臨「朝小野大」的局勢，中國也沒有對新任總統釋出善意，不過在中國也知道自己半導體技術落後且又受到半導體貿易限制下，台灣半導體產業在台美日同盟下，應該仍能保持領先發展的差距，所以女子對未來台灣經濟（尤其台股）仍然是樂觀的。

國際經濟情況，首先美國上周五公布PPI（生產者物價指數，Producer Price Index）低於預期，讓消費者一反上週四通膨高於預期的態度，反而讓消費者樂觀看待降息時間又將提早，激勵美股開盤走高，不過隨企業財報路線公布，最終漲勢收回。

日本方面，資金從中國轉向日股，東證及日經指數都創下1990年代來的新高，外資也看好日股挑戰經濟泡沫化之前的前高，接下來日本銀行（BOJ）將視日本通膨情況調整負利率政策時間，不過只要日圓兌美元仍在弱勢區間，出口導向的日本經濟都也有望持續看好，而實質上反映在民間薪資成長就看三月份的勞資談判了。

最後回來看看台灣，先不談會不會有慶祝行情，但政局穩定下政策支持的半導體、AI、國防等產業都是女子會留心的。

而今天是好幾檔ETF第二階段配息公告，明天是最後買進日。這次配息雖然金管會陸續公告ETF規範，但應該業者還不會在這個月跟上，最快也要下個月才有可能開始配合政策，這點女子再找時間整理自己的看法，不過股票型ETF配息我沒有那麼在意（因為還沒到退休年紀，配息太多都會增加稅金）；債券ETF的話，一樣留言折溢價，都還有機會找到機會進場。

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