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高職畢業宅家狂玩股票 20年後她求職上工「掏3000走人」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友高職畢業20多年首度求職，卻不如想像般順遂。圖為求職示意圖／ingimage
一名網友高職畢業20多年首度求職，卻不如想像般順遂。圖為求職示意圖／ingimage

傳統觀念認為完成學業後就要開始工作賺錢，不過隨著社會更開放，人們有更多元的選擇。一名網友就透露，自己高職畢業後完全沒有工作經驗，只是拿家人的錢玩股票，但有天忽然想外出工作，因此在便當店、餐飲業上班，然而整段過經歷令她感到非常不順遂，直呼是「中年首次出來求職的慘況」。

一名40歲的女網友日前於爆料公社發文表示，高職畢業後就宅在家，完全零工作經驗，只拿著家人的血汗錢玩股票，「家人賺錢養我，我負責在家把錢加工放大」。她說自己的生活就是每天起床買早餐給爸媽、載姪子外甥上課，回家後再來玩股票，收盤開始做家務，接著出門買菜接外甥姪子下課，晚上煮飯給全家人，閒暇時間會參加里民義工，或是自己一個人到處吃好料大餐、出國玩樂，自認日子過得很悠哉。

但有天原PO忽然產生想外出工作的念頭，家人們紛紛吐槽，「妳不適合吃人頭路啦」、「妳看哪個老闆不爽就去應徵」、「妳職務履歷打算怎寫？股市散戶22年？」、「確定不會鬧的人家公司雞飛狗跳？」，還有兩位嫂子熱心回應：「等公司徵人我幫妳卡位？」不過原PO堅持自己找頭路，並強調有勞健保團保，薪資都好談，最在意老闆同事是否和善。

原PO分享，第一份工作是在便當店，因為什麼都不會，老闆娘只願支付一天800元，換算時薪平均80元，沒有勞健保，後來對方以不符合期望、無上進心為由請她離開；第二份工作在廚房洗碗時薪200元，老闆、同事都善解人意，自己也適應不錯，「簡直是天堂」，最後因店裡縮編人力，被迫無奈走人。

至於第三份工作，原PO直言老闆沒什麼要求，只希望有好相處、沒脾氣的員工。開始上班後她抱怨，「實習不支薪第一項任務，先掃、拖100坪。掃100坪地板我沒意見，但是要我用『拖把』把100坪洗石子地的沙塵拖乾淨！！？？外面明明有高壓水槍，為什麼不給我水槍，硬要用拖把清理洗石子地板！？」她裝死稱自己不會拖地，學姊聽見原地爆炸，狂酸「連拖地都不會，妳來幹嘛？」

而她有次應學長姐要求，一手疊8個盤子出餐，卻不小心將兩盤A5肉品摔在地上，立即遭學姊連珠炮狂罵，最後原PO實在受不了，翻開皮夾跟老闆說：「謝謝你願意花錢派這麼優秀的資深員工帶我實習，2000賠償食材和盤子，1000讓你帶員工看醫生，祝貴公司上下一條心，財源廣進，我先去收拾個人物品，3分鐘以內立刻離開貴公司」。她最後總結這段上班經歷，感嘆是「中年首次出來求職的慘況，搏君一笑」。

文章曝光後引發討論，有人驚訝原PO的玩股票能力，「能靠股票活那麼久值得佩服！」、「應該開班授徒炒股秘技造福大眾」、「繼續當股神不好嗎？」、「妳快開一家公司吧！我要去應徵」。

另有人留言，「我覺得很真實...」、「好好笑，恭喜妳完成體驗人生，可以再回去炒股了」、「我真的很羨慕不上班又沒壓力的人生」、「最後一個老闆問題很大欸，為什麼放任資深員工職務覇凌？？而且實習不支薪？？什麼鬼，每況愈下」，也有些網友不以為然，「創作文？」、「這是尼特族的幻想文吧」。

求職 實習 炒股

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