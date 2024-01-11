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AI取代分析師？PTT曝「ETF就是」 網指1關鍵電腦算不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為AI可能取代證券分析師。美聯社
網友認為AI可能取代證券分析師。美聯社

有些人投資股市時，會參考證券分析師的建議，PTT網友討論，證券分析師可能會被AI取代，畢竟AI可以分析大數據、克服人性的貪婪等。其他人則說，找AI投資基本上就等於ETF，也有人不認同，直指股票有趣的地方就是「非理性」，有人說「股票是群眾心理學，電腦都算不出來」。

證券分析師是證券市場中的專業分析人員，其作用在於通過其優於一般投資者的信息收集途徑和專業分析能力，向市場參與者提供合理反映證券內在價值的價格信息，從而減弱證券市場的價格偏離，促進市場的有效性。

一名網友在PTT發文詢問「股票人才會被AI取代嗎？」，他表示，Ai可以克服人性貪婪，也可以分析大數據，找出未來性較好的股票，那麼AI是否會取代分析師的角色？

其他人則留言「各大投顧公司都已經用好多年了，績效跟人差不多，而且還會越來越懶，因為ai 就是模擬人」、「分析師本來就沒作用」、「AI也做不到預測未來」、「不就etf」、「如果大家都看AI意見買股票，AI不也是散戶的一種」、「AI頂多理性，理性不代表正確」、「早就是了，好幾年前美股6-70%交易都是電腦人工智慧」。

還有人留言「股票是群眾心理學，電腦都算不出來」、「至少投顧老師可以被取代，雖然他們已經快被ETF取代了」、「之前歐洲有一間公司號稱ai技術，後來被抓包原來都是請一堆便宜印度人」、「自動化交易都出來多久了？高頻交易、量化也都是AI啊」、「股票有趣的地方就是非理性」、「大家都用AI就沒競爭性了，最後只能看誰快，但沒有內線快」。

PTT ETF AI

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