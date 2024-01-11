法人估台股上看二萬 網想起「2022慘痛回憶」超抖：快逃！

臺灣證券交易所內部訂下最新衝刺目標，挑戰市值2兆美元，約當新台幣62兆元；法人推估，屆時大盤點位亦將接近2萬點，將為台股開啟新紀元，可望晉升亞股市值前段班。PTT網友不以為然表示，2022年曾有相似情形發生，直呼「訊號連發快逃啊，我們萬二見」。

據STOCKQ資料，台股在世界主要股市市值排名最佳紀錄曾擠到第12名之譜，如與櫃買市場市值合計還曾打敗韓股，後未能有所突破；目前排名在台股之前的亞股，包含中國、日本、香港、印度、韓國。

一名網友在PTT發文表示，新聞報導，台股資金充裕、證交所推出利多政策，加上農曆新年開紅盤，台股兩萬不是夢。他表示，2022年初也曾出現「台股上看兩萬」的新聞，後續台股股價便一路下跌，他說，「這次考古題我不會再做錯了」。

其他人則留言「懂得都懂」、「回萬6不是夢」、「持股今天血流成河」、「這波下殺不給你吃基本麵，直接兩萬點招待，怕了吧」、「什麼時候開始下麵」、「大選前弱成這樣你要衝兩萬？」、「我們萬二見」、「自營今天大概又是 50億以上」、「萬2還2萬」、「急了，徵求接盤俠」、「有這種新聞出來就要小心了」。

還有人留言「一路跌到過年」、「明天先佈空單，萬五見」、「上次說兩萬點只是玩笑話的」、「萬五見，準備降肉」、「上次喊萬8的涼到現在」、「今天剛加碼正2，拚了」、「排隊了，要發面了」、「房價又要漲了」、「連萬八都上不去，就算喊萬九都是笑話」、「訊號連發，快逃啊」。