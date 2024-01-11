快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

法人估台股上看二萬 網想起「2022慘痛回憶」超抖：快逃！

聯合新聞網／ 綜合報導
法人推估台股上看二萬。圖／聯合報系資料照片
法人推估台股上看二萬。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所內部訂下最新衝刺目標，挑戰市值2兆美元，約當新台幣62兆元；法人推估，屆時大盤點位亦將接近2萬點，將為台股開啟新紀元，可望晉升亞股市值前段班。PTT網友不以為然表示，2022年曾有相似情形發生，直呼「訊號連發快逃啊，我們萬二見」。

據STOCKQ資料，台股在世界主要股市市值排名最佳紀錄曾擠到第12名之譜，如與櫃買市場市值合計還曾打敗韓股，後未能有所突破；目前排名在台股之前的亞股，包含中國、日本、香港、印度、韓國。

一名網友在PTT發文表示，新聞報導，台股資金充裕、證交所推出利多政策，加上農曆新年開紅盤，台股兩萬不是夢。他表示，2022年初也曾出現「台股上看兩萬」的新聞，後續台股股價便一路下跌，他說，「這次考古題我不會再做錯了」。

其他人則留言「懂得都懂」、「回萬6不是夢」、「持股今天血流成河」、「這波下殺不給你吃基本麵，直接兩萬點招待，怕了吧」、「什麼時候開始下麵」、「大選前弱成這樣你要衝兩萬？」、「我們萬二見」、「自營今天大概又是 50億以上」、「萬2還2萬」、「急了，徵求接盤俠」、「有這種新聞出來就要小心了」。

還有人留言「一路跌到過年」、「明天先佈空單，萬五見」、「上次說兩萬點只是玩笑話的」、「萬五見，準備降肉」、「上次喊萬8的涼到現在」、「今天剛加碼正2，拚了」、「排隊了，要發面了」、「房價又要漲了」、「連萬八都上不去，就算喊萬九都是笑話」、「訊號連發，快逃啊」。

台股 PTT 大盤 法人

延伸閱讀

貨櫃三雄跌不停！網曝下個月更明朗：甜甜價要沒了！快All In

00919超級配息王的「五大優點」！ 他：股價強勢且可分配收益充足

想把00929換成00927…趕在除息！ 網「1原因」全挺

合庫金（5880）去年EPS衰退近14％…能再存嗎？ 她：僅次新光金（2888）

相關新聞

法人估台股上看二萬 網想起「2022慘痛回憶」超抖：快逃！

臺灣證券交易所內部訂下最新衝刺目標，挑戰市值2兆美元，約當新台幣62兆元；法人推估，屆時大盤點位亦將接近2萬點，將為台股開啟新紀元，可望晉升亞股市值前段班。PTT網友不以為然表示，2022年曾有相似情形發生，直呼「訊號連發快逃啊，我們萬二見」。

貨櫃三雄跌不停！網曝下個月更明朗：甜甜價要沒了！快All In

葉門的紅海區域9日再傳出發生事故，台股10日貨櫃股持續表現疲弱，其中以陽明（2609）跌幅最為慘重，早盤大跌逾半根停板，成交量、成交值皆為個股之冠，而長榮（2603）、萬海（2615）等也有3%以上的跌幅。PTT網友表示，「下個月更明朗，快All In，甜甜價要沒了」。

737艙門噴飛⋯波音股價暴跌！網酸「螺絲鬆了概念股」：加空

美國阿拉斯加航空5日發生「噴裝」意外，一架波音737 Max 9飛機起飛後，1扇窗戶與大塊機身突然鬆脫飛走，導致艙內失壓而緊急迫降，所幸機上177人無人傷亡。PTT網友討論，波音股價因此暴跌8%以上，怒批波音真的是「螺絲鬆了概念股」，有人笑稱「開100點而已，加空加空」。

貨運三雄股價重挫 PTT喊話：別怕！網嘆「鬼盜船」預言未來走勢

誤傳與胡塞組織就通行紅海達成協議，馬士基等航運股一度暴跌，雖然馬士基出面否認，但股價仍是下跌作收，台股9日貨櫃股重挫。PTT網友喊話「水手勿慌勿害怕，船票握緊勿被騙」，還有人有信心認為，股價很快就會漲回來，直言，「鬼盜船，感覺似曾相識，要連拉五根了」。

凱利投資衰退風險儀表板：經濟條件改善 美股市場廣度持續擴散

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，2023年12月數據顯示，失業金申請、零售...

美科技股強彈台積ADR漲2.6% 法人：台股看收復月線

美科技股強勁反彈，AI晶片大廠輝達和超微勁揚，台積電ADR漲2.6%，股價重返100美元之上。法人指出，美科技股強彈，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。