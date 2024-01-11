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紅海危機風向亂糟糟！網見股價「1徵兆」憂：死定了

聯合新聞網／ 綜合報導
紅海危機升溫。路透
紅海危機升溫。路透

紅海危機持續升溫，葉門叛軍組織青年運動10日對行經紅海商船發動迄今最大規模攻擊，至少在兩處地點發動攻擊。PTT網友討論，才剛誤傳紅海危機達成協議，導致航運股大跳水，如今又是衝突不斷，有人表示，「11點出新聞，股價不動如山，利多不漲，死定了」，但也有人樂觀直呼「明天一根」。

一名網友在PTT發文表示，紅海危機升溫，明明前幾天才傳出達成協議、有望和解，導致航運股價跳水，如今又發動最大規模攻擊，衝突不斷，讓他崩潰直呼「風向真亂！」

其他人則留言「反正主力說了算，散戶看戲就好」、「湖賽空單還沒買滿」、「11點出新聞，股價不動如山，利多不漲，死定了」、「都跳船了才在那邊說衝突升級」、「凱基胡塞套很大」、「繼續亂，運價就難跌」、「這現在變利空了」、「黑手壓價吃貨，下禮拜就噴了」。

還有人留言「在路上有生命危險，跟我說利多？應該是利空不跌，噴噴」、「漲不動了，下去吧」、「明天航運飛上天」、「船沉了，水手也是」、「一篇一根」、「葉門手中有船票急了」、「油價又有救了」、「反著看，一直出利多，就是出貨」、「160跑了要接回來嗎」、「鬼盜船，趕快下船」、「這兩天應該洗走一堆散戶了」、「胡賽偷偷炒股」、「還不停損嗎？」

葉門 PTT

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