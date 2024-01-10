737艙門噴飛⋯波音股價暴跌！網酸「螺絲鬆了概念股」：加空

美國阿拉斯加航空5日發生「噴裝」意外，一架波音737 Max 9飛機起飛後，1扇窗戶與大塊機身突然鬆脫飛走，導致艙內失壓而緊急迫降，所幸機上177人無人傷亡。PTT網友討論，波音股價因此暴跌8%以上，怒批波音真的是「螺絲鬆了概念股」，有人笑稱「開100點而已，加空加空」。

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號1282的波音737 Max 9班機，5日起飛後在16,000呎（約4,877公尺）的空中竟發生逃生門隔板脫落事件，導致波音的股價8日在紐約股市開低走低，盤中一度重挫9.3%。

一名網友在PTT發文轉貼波音事故的新聞，他表示，波音「奪門而出的緊急逃生門」讓波音股價暴跌，波音同系列的飛機也曾經出現問題，未來搭飛機時要多加注意。

其他人則留言「還敢坐737啊？我買機票都一率跳過」、「737很多型號，是MAX有問題」、「好容易鬆」、「開100點而已，加空加空」、「737不是MAX都老飛機了，更不用說印尼之前才摔過一次」、「飛機的螺絲竟然還會鬆掉，好可怕」、「螺絲鬆了概念股」、「建議再貼個膠帶安全一點」、「美國新聞是寫一開始的設計缺陷」、「搭長榮日本線單程有可能搭到737」。

還有人留言「這已經不是安裝問題了，我猜螺絲規格根本不符」、「真螺絲鬆掉」、「螺絲鬆了(物理)」、「3M膠帶貼一貼就好了，利多」、「737家族是真的應該要絕育了」、「卡通片的情節」、「須要額外拴緊的螺栓？這問題從根本上就很嚴重了」、「覺得到最後一定有更嚴重都設計問題，光是螺栓沒鎖緊就超怪的，那些都有扭力板手在一一確認的」、「波音爛很久了，這只是冰山一角，777問題也很大」。