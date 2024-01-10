快訊

重犯才剛越獄！厄瓜多電視台遭一群蒙面槍手闖入 恐怖畫面全流出

國家級假訊息！選前國家警報響 把陸衛星當飛彈

【早晨財經速解讀】台美房市軟著陸？降息預期撐股房？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨運三雄股價重挫 PTT喊話：別怕！網嘆「鬼盜船」預言未來走勢

聯合新聞網／ 綜合報導
全球最大航運公司馬士基復航計畫周二（２日）生變，帶動貨櫃三雄陽明海運、長榮、萬海運價再掀漲勢。路透
全球最大航運公司馬士基復航計畫周二（２日）生變，帶動貨櫃三雄陽明海運、長榮、萬海運價再掀漲勢。路透

誤傳與胡塞組織就通行紅海達成協議，馬士基等航運股一度暴跌，雖然馬士基出面否認，但股價仍是下跌作收，台股9日貨櫃股重挫。PTT網友喊話「水手勿慌勿害怕，船票握緊勿被騙」，還有人有信心認為，股價很快就會漲回來，直言，「鬼盜船，感覺似曾相識，要連拉五根了」。

陽明9日以53.5元開低後一度下滑至51.6元，盤中跌幅近7%，成交量居個股冠軍，失守5日線；長榮以154元開低後一度下滑至150元，盤中跌幅近5%，同樣是跌落至5日線之下；萬海早盤以54.4元開低，一度下滑至52.3元，盤中跌幅逾6%，失守5日線及月線。

一名網友在PTT發文表示，外界誤傳達成協議的假消息，不過馬士基已經否認此傳聞，因此水手勿慌勿害怕，船票握緊勿被騙。

其他人則留言「今天賣的明天哭著接回來」、「不到250不賣」、「還會叫代表還有氣」、「是不是怕翻船趕緊澄清，怕水手變水鬼」、「抄底，不用怕」、「抄底抄底，別人恐懼我貪婪」、「鬼盜船，超刺激」、「上船了，大家跟上」、「再加碼了」、「快點低接」、「別怕，明天就漲回來了」。

但也有人表示「看到海跟油走反方向就覺得怪怪的」、「又抓一波水鬼交替」、「股版壞人多，不讓人跳船，還叫人抄底」、「有賺就跑啊，別再留戀了」、「又不是真需求，本就短暫效應，談好就沒戲唱了」、「明天你會慶幸還好跑了」。

抄底 馬士基 PTT 台股 陽明海運 萬海 長榮海運

延伸閱讀

00919是年終獎金最好的歸宿？ 專家：去年大部分投資人都領股息又賺價差！

00919超級配息王的「五大優點」！ 他：股價強勢且可分配收益充足

買00929「秒加薪18%」 他每月多收1萬！3原因能無腦定存

總統大選將舉行 台股大戶砍倉、外資轉賣、散戶也退場

相關新聞

貨運三雄股價重挫 PTT喊話：別怕！網嘆「鬼盜船」預言未來走勢

誤傳與胡塞組織就通行紅海達成協議，馬士基等航運股一度暴跌，雖然馬士基出面否認，但股價仍是下跌作收，台股9日貨櫃股重挫。PTT網友喊話「水手勿慌勿害怕，船票握緊勿被騙」，還有人有信心認為，股價很快就會漲回來，直言，「鬼盜船，感覺似曾相識，要連拉五根了」。

凱利投資衰退風險儀表板：經濟條件改善 美股市場廣度持續擴散

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，2023年12月數據顯示，失業金申請、零售...

美科技股強彈台積ADR漲2.6% 法人：台股看收復月線

美科技股強勁反彈，AI晶片大廠輝達和超微勁揚，台積電ADR漲2.6%，股價重返100美元之上。法人指出，美科技股強彈，消...

台股上看2萬點⋯資深投資人卻把錢放到債券現金 有錢人看到什麼苗頭？

2024年一開始，全球股市仍牛氣沖天。不過，避險代表的黃金價格也往上衝，意味著投資人對於經濟前景是又愛又怕。

運價漲帶動航運股！網嗨喊「考古題快抄答案」：準備數鈔票

全球最大航運公司馬士基（Maersk）復航計畫周二生變，帶動貨櫃三雄陽明海運（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）運價再掀漲勢。PTT網友直呼，運價上漲、到港時間拉長、運能下降，「考古題！快抄答案，進場準備數鈔票」。

謝金河稱「漲多是最大利空」 網酸：做多訊號來了！1類人怕爆

財信傳媒董事長謝金河表示，2024年弱勢的美元突然大漲，美元強勢造成股價的回跌，而美國各大指數也出現相反方向的變化，去年科技七雄大漲，開年首日大跌，這代表「股價漲高就是最大利空」。PTT網友笑稱「留倉的看到老謝講話又發抖了」，還有人直呼「做多訊號來了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。