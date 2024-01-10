貨運三雄股價重挫 PTT喊話：別怕！網嘆「鬼盜船」預言未來走勢

誤傳與胡塞組織就通行紅海達成協議，馬士基等航運股一度暴跌，雖然馬士基出面否認，但股價仍是下跌作收，台股9日貨櫃股重挫。PTT網友喊話「水手勿慌勿害怕，船票握緊勿被騙」，還有人有信心認為，股價很快就會漲回來，直言，「鬼盜船，感覺似曾相識，要連拉五根了」。

陽明9日以53.5元開低後一度下滑至51.6元，盤中跌幅近7%，成交量居個股冠軍，失守5日線；長榮以154元開低後一度下滑至150元，盤中跌幅近5%，同樣是跌落至5日線之下；萬海早盤以54.4元開低，一度下滑至52.3元，盤中跌幅逾6%，失守5日線及月線。

一名網友在PTT發文表示，外界誤傳達成協議的假消息，不過馬士基已經否認此傳聞，因此水手勿慌勿害怕，船票握緊勿被騙。

其他人則留言「今天賣的明天哭著接回來」、「不到250不賣」、「還會叫代表還有氣」、「是不是怕翻船趕緊澄清，怕水手變水鬼」、「抄底，不用怕」、「抄底抄底，別人恐懼我貪婪」、「鬼盜船，超刺激」、「上船了，大家跟上」、「再加碼了」、「快點低接」、「別怕，明天就漲回來了」。

但也有人表示「看到海跟油走反方向就覺得怪怪的」、「又抓一波水鬼交替」、「股版壞人多，不讓人跳船，還叫人抄底」、「有賺就跑啊，別再留戀了」、「又不是真需求，本就短暫效應，談好就沒戲唱了」、「明天你會慶幸還好跑了」。