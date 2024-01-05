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運價漲帶動航運股！網嗨喊「考古題快抄答案」：準備數鈔票

聯合新聞網／ 綜合報導
陽明盤中漲幅位居貨櫃三雄之首。 圖/聯合報系資料照
陽明盤中漲幅位居貨櫃三雄之首。 圖/聯合報系資料照

全球最大航運公司馬士基（Maersk）復航計畫周二生變，帶動貨櫃三雄陽明海運（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）運價再掀漲勢。PTT網友直呼，運價上漲、到港時間拉長、運能下降，「考古題！快抄答案，進場準備數鈔票」。

主要航商表態繼續繞行避開紅海，貨櫃運價再掀漲勢，上海集運指數（歐線）期貨3日率先表態，各合約全線漲停，漲幅約23%，帶動陽明、長榮、萬海，截至上午10時45分，漲幅分別達7%、4%、4%，成交量皆達2.2萬張以上。陽明盤中漲幅位居貨櫃三雄之首，更爆量超過17萬張。

一名網友在PTT發文表示，運價上漲、到港時間拉長、運能下降，完全就是「考古題」，他呼籲「趕快照抄答案，1/2進場的現在都在數鈔票，快上船！」

其他人則留言「一堆人還在懷疑行情，考古題擺在那邊，答案要會抄」、「還有誰沒船票的」、「出貨文」、「大排長榮2.0」、「航酸在現實生活中也是躲在陰暗處的魯蛇」、「這樣殺下來還有人沒跳船？」、「陽明該不會最後收平盤」、「跌了啦，爛死了，等我162解套才推」。

還有人留言「這波海盜攻擊真的讓一堆航運高手翻車」、「大家不看好就漲給你看」、「還有黑酸就是繼續漲」、「航酸還在就不用怕了」、「多軍大聲說出來！長榮上看500」、「162解套才推」、「趕緊上船囉，財富自由就靠這波」、「隨便買隨便賺」、「明天逼近跌停」、「穩噴噴了，賺錢真簡單」。

長榮 PTT 陽明 萬海

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