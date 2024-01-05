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謝金河稱「漲多是最大利空」 網酸：做多訊號來了！1類人怕爆

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河表示，2024年弱勢的美元突然大漲，美元強勢造成股價的回跌，而美國各大指數也出現相反方向的變化，去年科技七雄大漲，開年首日大跌，這代表「股價漲高就是最大利空」。PTT網友笑稱「留倉的看到老謝講話又發抖了」，還有人直呼「做多訊號來了」。

台股4日盤中高點至17609.89點，一度收復17600點，但隨後翻黑，終場下挫9.66點，收在17549.65點，跌幅0.06%，成交值新台幣2767.63億元。

一名網友在PTT發文轉貼謝金河撰文，針對謝金河指出「股價漲高就是最大利空」，他表示，台股都已經收盤了，謝金河才開示利空，他擔心「留倉的看到老謝講話，會不會又瑟瑟發抖了？」

其他人則留言「回檔才開始喊，誰不會？」、「要漲了」、「一月要過萬八了」、「進場指標」、「要撥雲見日了」、「轉彎速度之快」、「明天歐印賭身家了」、「跌三天老謝看空，跟散戶砍阿呆谷差不多」、「老謝開示了，大家知道該怎麼做了吧」、「若綠贏國會未過半就崩盤」。

還有人留言「太扯了吧，上禮拜喊多，這禮拜跌了就怕？」、「不是應該越跌越買嗎」、「可以進場了」、「感謝開示，重新歐印」、「喊空做多訊號回來了」、「這咖真沒水準」、「缺谷大師開言，等訊號」、「馬上下單」、「農曆年前萬八，年底二萬」。

台股 PTT 謝金河

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